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Ця шкідлива звичка дозволяє захиститися від алергії
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Звичка гризти нігті, поширена серед дітей і дорослих по всьому світу, вважається шкідливою, але у неї, як з'ясували канадські дослідники, можуть бути і певні переваги. З'ясувалося, що діти, які гризуть нігті, отримують захист від алергії.
Якщо обкушування нігтів набуває патологічних форм, то його називають оніхофагією. Йдеться про психічний розлад, який має на увазі необхідність спеціального лікування, тому що занадто нав'язливе бажання гризти нігті може провокувати запальні явища, а також деформацію нігтьових пластин.
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Але якщо говорити про просту звичку гризти нігті, яка не має патологічного обороту, то ця практика може бути навіть корисною. Принаймні таке припущення зробили вчені з Університету Макмастера. Вони помітили, що діти, які гризуть нігті, рідше страждають від алергії.
"Звичку гризти нігті можна порівняти з вакцинацією. Діти постійно тягнуть до рота брудні руки і з'їдають частки з-під нігтів, в яких присутні різні бактерії і потенційні алергени. У невеликих обсягах ці речовини здатні покращувати роботу імунної системи, яка з їх допомогою вчиться адекватно реагувати на зовнішні загрози. тобто, алергія з вищою ймовірністю проявиться у того, хто ріс у стерильних умовах, а не у того, хто контактував з алергенами", – відзначають автори дослідження.
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