Ця щоденна звичка викликає появу зморшок

На перший погляд безневинна звичка сприяє появі мімічних зморшок.

У природної краси багато ворогів. Крім давно відомих б'юті-ворогів шкіри, таких як: сонце, неочищені кисті для макіяжу, цукор і алкоголь тепер відомий ще один – трубочки для напоїв! Виявляється, це, на перший погляд, невинне захоплення викликає появу зморшок навколо рота і старить обличчя.

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Утворення зморшок навколо губ виникає через мімічні м'язи, які постійно і нефізіологічно напружуються. По суті, можна провести аналогію з курінням сигарет, коли регулярно стиснуті губи з часом втрачають обсяг і привабливість.

Пиття з трубочки сприяє появі зморшок

Щоб уникнути мімічних зморшок, потрібно робити наступне: по-перше, пити просто з келиха або склянки без трубочки, по-друге, змащувати губи і шкіру навколо них зволожуючими, живильними або зміцнюючими засобами з колагеном і гіалуроновою кислотою. Крім цього бажано стежити за мімікою – найчастіше саме вона винна в передчасному старінні і появі так званої "маски старості".

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