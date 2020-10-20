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Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
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Молода каліфорнійська модель Емілі Найт знайшла оригінальний спосіб заробітку не лише на своїх пікантних знімках.
22-річна модель Емілі Найт називає себе звичайною сільською дівчиною у великому місті, адже мешкає у Лос-Анджелесі. А заробляє ця гаряча білявка близько 8 тисяч фунтів стерлінгів (294 тисячі гривень) на тиждень. А все завдяки тому, що дівчина має незвичайну роботу: продає спіднє і виконує прохання своїх фанатів-фетишистів за винагороду. Також дівчина за гроші робить інтимні селфі, про що вона розповіла в інтерв'ю Daily Star.
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Мало того, в Емілі були шанувальники, які благали придбати її брудний одяг та воду з ванни, яку вона прийняла. Але каліфорнійку це зовсім не бентежить.
"Я люблю шокувати людей. І я постійно отримую шалені прохання від фанатів. Одні люблять фото чи відео моїх ніг, іншим подобається дивитись, як я відригую чи пукаю на камеру. Найдивніший запит виглядав так: сон на камеру", – поділилась Емілі.
Звісно ж, всі такі побажання оплачуються, як і особливі відверті знімки на платформі Nudiez. Якщо ж вас це шокувало, то і розцінки теж вражають.
"За своє спіднє я беру мінімум $250 доларів, якщо носила його один день, $500, якщо носила його 4 дні, а також $1000, якщо мастурбувала у ньому", – розповідає модель.
Тим часом за звичайну воду з ванни, яку приймала ця дівчина, фанати готові заплатити $90. Продається вона у звичайнісіньких банках. Фетишисти ж платять по $20 за фото ніг та по $50 за відео.
"За оголені фото і сон на камеру – адже це так просто і я отримую від цього задоволення - я беру лише $20 за хвилину", – наголошує Найт.
Загалом, за оцінками моделі, за тиждень вона заробляє близько 10 тисяч доларів і ця сума постійно збільшується. Це набагато більше, аніж колись модель заробляла у маленькому місті в перукарні чи на паркінгу для авто.
"На початку я не дуже усвідомлювала, скільки грошей зароблю на цьому. Зізнаюсь, я була доволі лінивою і почувалась комфортно з невеликою сумою. Але згодом я почала більше докладати зусиль і тепер відчуваю ще більше потребу у великих грошах. Я почуваюсь приємно, знаючи, що тисячі чоловіків по всьому світу обожнюють мене – це посилює впевненість у собі", – додала білявка, у якої понад 2 мільйони підписників на основному профілі в соцмережі Instagram, а ще понад 940 тисяч на приватному.
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