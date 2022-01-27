Ця риса характеру підвищує популярність у протилежної статі

Грайливе ставлення до життя дозволяє людям набути великої кількості романтичних партнерів. Такого висновку дійшли психологи.

Дослідники провели анкетування 1191 людини, запитуючи про кількість романтичних партнерів та риси характеру кожного респондента. Грайливість оцінювалася за чотирма аспектами. Це могла бути безтурботна грайливість або інтелектуальна грайливість. Але найбільш значущими для дослідження виявилися два інші аспекти, пише psypost.

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Як правило, грайливі люди безтурботні, люблять жартувати з оточуючих і схильні імпровізувати у вирішенні життєвих питань. Дослідження показали, що ця риса є еволюційно найкращою при виборі партнера: у чоловіків вона говорить про неагресивність, у жінок про молодість і фертильність.

Зазвичай люди, схильні до такого типу грайливості, використовували її для того, щоб зробити соціальні стосунки цікавішими. Так у жінок, які набрали більше балів в опитуванні, було й більше короткострокових романів.

Ця риса характеру підвищує популярність у протилежної статі

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