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Верховна Рада 1 вересня

Ця порада допоможе тим, хто хоче схуднути

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Правило тарілки допомагає схуднути - фото 1
Правило тарілки допомагає схуднути

Дієтологи поділились лайфхаком для тих, хто бажає позбутись зайвих кілограмів, а також не хоче повертати втрачену вагу після дієт. Все значно простіше, аніж здається.

Процес схуднення завжди доволі складний, адже людям доводиться відмовлятись від своїх харчових звичок, тому доволі часто вага після дієт повертається. Тому фахівці розповіли, що робити, щоб не розповніти після зміни раціону, і просто схуднути.

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Ця порада виключає з себе активні заняття спортом чи жорстокі відмови від певних продуктів, тому підходить всім. Лайфхак під назвою "одна тарілка" полягає у тому, що будь-яка трапеза має обмежуватись однією тарілкою діаметром до 22 см. Однак і це не все, адже розміри тарілки не зможуть дати відчутних результатів.

Правило тарілки допомагає схуднути - фото 351174
Правило тарілки допомагає схуднути

Тому тарілку варто умовно ділити на кілька частин: половина – для овочів, чверть – для вуглеводів і чверть для білків. Також дієтологи радять не обмежуватись у їжі, оскільки це одразу ж підвищує апетит. Краще налаштувати собі своєрідний графік трапези, не забувати про правильні поєднання продуктів, а також про спорт.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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