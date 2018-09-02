Ця популярна спеція покращує пам'ять

Вчені вивчили вплив аромату ефірної олії розмарину на мозок людини.

Науковці встановили взаємозв'язок між вдиханням аромату цієї рослини і поліпшенням когнітивної функції мозку, особливо відновленням пам'яті. Просто вдихаючи запах ефірних олій розмарину, група людей показала поліпшення результатів в різноманітних тестах на пам'ять і візуалізацію.

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Інше дослідження показало, що люди, які страждають від старечого недоумства і хвороби Альцгеймера, відчули істотне поліпшення стану від ароматерапії розмарином. "Всі пацієнти показали покращені результати обстеження після ароматерапії, зокрема, хворі Альцгеймером", – говорить один з учених.

Вчені вивчили вплив аромату ефірної олії розмарину на мозок людини

Обидва дослідження доводять, що є велика надія на лікування старечого недоумства і хвороби Альцгеймера натуральним способом. Тому наступного разу, коли ви відчуєте, що трохи "гальмуєте", просто глибоко вдихніть цей чудовий аромат, і ваші думки негайно проясняться.

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