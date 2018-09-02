Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Ця популярна спеція покращує пам'ять

  • 48
Достатньо просто глибоко вдихнути цей чудовий аромат - фото 1
Достатньо просто глибоко вдихнути цей чудовий аромат / wmj

Вчені вивчили вплив аромату ефірної олії розмарину на мозок людини.

Науковці встановили взаємозв'язок між вдиханням аромату цієї рослини і поліпшенням когнітивної функції мозку, особливо відновленням пам'яті. Просто вдихаючи запах ефірних олій розмарину, група людей показала поліпшення результатів в різноманітних тестах на пам'ять і візуалізацію.

І ще: Вчені з'ясували, у котрій годині потрібно снідати, щоб схуднути

Інше дослідження показало, що люди, які страждають від старечого недоумства і хвороби Альцгеймера, відчули істотне поліпшення стану від ароматерапії розмарином. "Всі пацієнти показали покращені результати обстеження після ароматерапії, зокрема, хворі Альцгеймером", – говорить один з учених.

Вчені вивчили вплив аромату ефірної олії розмарину на мозок людини - фото 273792
Вчені вивчили вплив аромату ефірної олії розмарину на мозок людини

Обидва дослідження доводять, що є велика надія на лікування старечого недоумства і хвороби Альцгеймера натуральним способом. Тому наступного разу, коли ви відчуєте, що трохи "гальмуєте", просто глибоко вдихніть цей чудовий аромат, і ваші думки негайно проясняться.

Читайте також: Вчені розповіли, чому корисно їсти солодощі

Джерело: wmj
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 2170
Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
  • 12:55, 31 серпня
  • 602
Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
  • 7:22, 01 вересня
  • 459
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я