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Новий рік 2021 Різдво

Ця популярна різдвяна пісня вперше очолила британський хіт-парад

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Wham - фото 1
Wham

Одна з найвідоміших різдвяних пісень Last Christmas вперше за час свого існування очолила британський чарт. Цей хіт дует Wham представив в 1984 році.

Сингл Last Christmas вже 36 років звучить в різних куточках планети. Він став одним з найвідоміших різдвяних хітів, який щорічно переспівують. Тільки зараз композиції вдалося посісти перше місце британського чарту.

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Прем'єра Last Christmas відбулася в 1984 році. За цей час пісня провела п'ять тижнів на другому місці британського хіт-параду, неодноразово поверталася в 10-ку найкращих, проте ніколи не очолювала чарт. Це був найбільш продаваний сингл, який не міг підкорити музичний топ.

Тільки через 36 років після появи, в четверту річницю смерті музиканта Джорджа Майкла, який був одним з учасників Wham, хіт нарешті зайняв перше місце в хіт-параді. За минулий тиждень композицію прослухали понад 9 мільйонів разів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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