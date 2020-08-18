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Ця дієта забезпечує гарний настрій

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Дієта - фото 1
Дієта / bbc

Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта. Однак треба уникати переїдання.

Середземноморська дієта відома як один з варіантів здорового харчування. Вона являє собою комплекс харчових звичок і принципів, яким зазвичай слідують люди Середземномор'я.

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Що містить середземноморська дієта?

  • Висока частка в раціоні свіжих фруктів, овочів, картоплі, бобів, насіння, горіхів.
  • Хліб, макаронні вироби та інші продукти на основі зернових культур.
  • Молочні продукти, як правило, сир і йогурт.
  • Відмова від вживання яєць або до 4 яєць на тиждень.
  • Оливкова олія і інші джерела жирів, які не є жирними кислотами, є головним джерелом енергії, даючи до 35% всіх калорій.
  • Риба і птиця від малих до середніх кількостей.
  • М'ясо тварин в малих кількостях.
  • Помірне споживання червоного вина, в основному, з їжею.
  • Активний спосіб життя.
Ця дієта забезпечує гарний настрій - фото 420739

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Джерело: bbc
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