Ця дієта забезпечує гарний настрій

Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта. Однак треба уникати переїдання.

Середземноморська дієта відома як один з варіантів здорового харчування. Вона являє собою комплекс харчових звичок і принципів, яким зазвичай слідують люди Середземномор'я.

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Що містить середземноморська дієта?

Висока частка в раціоні свіжих фруктів, овочів, картоплі, бобів, насіння, горіхів.

Хліб, макаронні вироби та інші продукти на основі зернових культур.

Молочні продукти, як правило, сир і йогурт.

Відмова від вживання яєць або до 4 яєць на тиждень.

Оливкова олія і інші джерела жирів, які не є жирними кислотами, є головним джерелом енергії, даючи до 35% всіх калорій.

Риба і птиця від малих до середніх кількостей.

М'ясо тварин в малих кількостях.

Помірне споживання червоного вина, в основному, з їжею.

Активний спосіб життя.

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