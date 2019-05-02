Чоловіча солідарність: відео з парою підкорило Reddit

Користувачі мережі не можуть втримати усмішку від веселого ролика, який підтвердив, що навіть незнайомі чоловіки допомагають один одному у будь-яких ситуаціях.

На платформі Reddit користувач з ніком bsurfn2day поділився кумедним вуличним відео, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 13 годин допис побачили понад 97 тисяч осіб, а ще більш як тисяча залишили коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як хлопець на терасі намагається підняти дівчину прямими руками. Звичайний перехожий помічає це і поспішає на допомогу. Коли ж місія виконана, незнайомець продовжує йти у справах, а головний герой отримує вражену реакцію дівчини. Все ж, чоловіча солідарність працює!

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