Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа

CutiePieSensei створює неймовірні образи. Саме вона вивела косплей на той рівень, коли немає неможливого!

Жасмин Джеймс знають в мережі як CutiePieSensei. А ще, як богиню крутого косплею.

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Ця дівчина закохана в переодягання і багато часу витрачає на створення костюмів. Так-так, вона не купує їх, а сама ретельно вивчає фільми про улюблених героїв, щоб створити максимально наближену до оригіналу репліку.

Перуки, кольорові лінзи, макіяж і вміння перевтілюватися – ось все, що потрібно Жасмин, щоб стати клоном Чудо-жінки або Гамори з Вартових галактики. Але і це для неї не межа. Вона з легкістю може стати персонажем з мультику або лялькою.

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