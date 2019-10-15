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Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа

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Жасмин Джеймс - фото 1
Жасмин Джеймс / mtvwe

CutiePieSensei створює неймовірні образи. Саме вона вивела косплей на той рівень, коли немає неможливого!

Жасмин Джеймс знають в мережі як CutiePieSensei. А ще, як богиню крутого косплею.

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Ця дівчина закохана в переодягання і багато часу витрачає на створення костюмів. Так-так, вона не купує їх, а сама ретельно вивчає фільми про улюблених героїв, щоб створити максимально наближену до оригіналу репліку.

Перуки, кольорові лінзи, макіяж і вміння перевтілюватися – ось все, що потрібно Жасмин, щоб стати клоном Чудо-жінки або Гамори з Вартових галактики. Але і це для неї не межа. Вона з легкістю може стати персонажем з мультику або лялькою.

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361714

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361715

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361716

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361717

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361718

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361719

Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361720

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Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа - фото 361722

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Джерело: mtvwe
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