Ця британка схудла на 70 кг заради доньки: фото до і після

Британка Наташа Кіркбі схудла на 70 кілограмів заради своєї важко хворої доньки. Вона розповіла історію своєї трансформації в Instagram.

Жінка розповідає, що зі шкільного віку страждала від надмірної ваги. Вона мріяла стати матір'ю, проте лікарі діагностували у неї полікістоз яєчників, при якому знижується ймовірність успішної вагітності.

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Дев'ять років тому 40-річна британка все ж народила довгоочікувану дитину – дочку Хоуп. Коли у дівчинки знайшли синдром Кліппеля-Треноне-Вебера (вроджене судинне захворювання), Кіркбі кинула роботу і повністю присвятила себе турботі про дитину. Вона вела малорухливий спосіб життя, не стежила за харчуванням і незабаром стала важити 133 кілограми.

У 2013 році у неї з'явилися болі в області грудей. Вона злякалася, що може померти і хвора Хоуп залишиться одна, тому серйозно задумалася про своє здоров'я. У вересні 2015-го жінка записалася на плавання і домоглася бажаної форми.

Британка зізналася, що повністю змінила спосіб життя тільки заради майбутнього дочки. Тепер вона розповідає історію своєї трансформації в Instagram, допомагаючи людям з ожирінням досягти гарних результатів.

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