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Названі найдешевші нові автомобілі на українському ринку

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Lada Granta - фото 1
Lada Granta / lada

В Україні великий попит мають старі машини в бюджеті близько 10 000 доларів, однак за такі гроші є можливість купити і нову. Вашій увазі ТОП-10 найбільш доступних нових автомобілів.

До недавнього часу найдешевшими новими авто в Україні були Renault Logan і Sandero. Однак тепер цей статус знову повернули собі машини марки Lada, передає sud.ua.

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Як вони потрапляють в Україну з Росії, це інше питання, але факт залишається фактом: нові ВАЗи зараз є найдоступнішими на нашому ринку. Крім Lada і Renault, в списку найдешевших нових авто в Україні є моделі узбецького бренду Ravon, китайські JAC і FAW, а також найменший Ford.

В цілому ж десятка найдоступніших машин виглядає так:

  • Lada Granta 230 690 гривень
  • Lada 4X4 258 400 гривень
  • Ravon R2 260 000 гривень
  • Ravon Nexia R3 266 800 гривень
  • Ravon R4 266 800 гривень
  • Renault Sandero 266 900 гривень
  • Renault Logan 288 900 гривень
  • JAC C4 294 000 гривень
  • FAW B30 308 900 гривень
  • Ford Ka + 338 053 ​​гривні
Renault Sandero - фото 453256
Renault Sandero

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