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Названі найдешевші нові автомобілі на українському ринку
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В Україні великий попит мають старі машини в бюджеті близько 10 000 доларів, однак за такі гроші є можливість купити і нову. Вашій увазі ТОП-10 найбільш доступних нових автомобілів.
До недавнього часу найдешевшими новими авто в Україні були Renault Logan і Sandero. Однак тепер цей статус знову повернули собі машини марки Lada, передає sud.ua.
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Як вони потрапляють в Україну з Росії, це інше питання, але факт залишається фактом: нові ВАЗи зараз є найдоступнішими на нашому ринку. Крім Lada і Renault, в списку найдешевших нових авто в Україні є моделі узбецького бренду Ravon, китайські JAC і FAW, а також найменший Ford.
В цілому ж десятка найдоступніших машин виглядає так:
- Lada Granta 230 690 гривень
- Lada 4X4 258 400 гривень
- Ravon R2 260 000 гривень
- Ravon Nexia R3 266 800 гривень
- Ravon R4 266 800 гривень
- Renault Sandero 266 900 гривень
- Renault Logan 288 900 гривень
- JAC C4 294 000 гривень
- FAW B30 308 900 гривень
- Ford Ka + 338 053 гривні
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