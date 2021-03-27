Названі найдешевші нові автомобілі на українському ринку

В Україні великий попит мають старі машини в бюджеті близько 10 000 доларів, однак за такі гроші є можливість купити і нову. Вашій увазі ТОП-10 найбільш доступних нових автомобілів.

До недавнього часу найдешевшими новими авто в Україні були Renault Logan і Sandero. Однак тепер цей статус знову повернули собі машини марки Lada, передає sud.ua.

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Як вони потрапляють в Україну з Росії, це інше питання, але факт залишається фактом: нові ВАЗи зараз є найдоступнішими на нашому ринку. Крім Lada і Renault, в списку найдешевших нових авто в Україні є моделі узбецького бренду Ravon, китайські JAC і FAW, а також найменший Ford.

В цілому ж десятка найдоступніших машин виглядає так:

Lada Granta 230 690 гривень

Lada 4X4 258 400 гривень

Ravon R2 260 000 гривень

Ravon Nexia R3 266 800 гривень

Ravon R4 266 800 гривень

Renault Sandero 266 900 гривень

Renault Logan 288 900 гривень

JAC C4 294 000 гривень

FAW B30 308 900 гривень

Ford Ka + 338 053 ​​гривні

Renault Sandero

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