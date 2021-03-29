Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом

Австралійська фітнес-модель постійно отримує захоплені погляди у свій бік, адже вона вже давно бабуся, але зовсім не виглядає на свій вік. Оце так мотивація!

Знайомтесь, тренерка та фітнес-модель Леслі Максвел з Мельбурна у свої 64 роки приковує до себе погляди усіх навколо, а також отримує більше уваги з боку чоловіків, аніж її 19-річна онука. Білявка з ефектною фігурою ще й активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має понад 60 тисяч підписників.

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instagram.com/lesleymaxwell.fitness

І цілком очевидно, чому Леслі регулярно ділиться пікантними знімками, адже зовсім не схожа на бабусю. Як зізнається її внучка Тіа, тренерка з легкістю перевершує її у спортзалі, а також захоплює всіх чоловіків навколо.

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

"Вона виглядає так неймовірно, що постійно у центрі уваги представників сильної статі. Хлопців від 18 років, що доволі смішно. Хоч інколи вони й поводяться неслухняно, але все одно стежать за нею в мережі", – відзначає онука.

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Тим часом Леслі сприймає це у якості компліментів. Тим часом її донька Ванесса не так позитивно ставиться до того, що 64-річна матуся активно ділиться доволі відвертими знімками. Зате на спільних фото жінок цього сімейства інколи буває важко зрозуміти, хто тут найстарший.

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Зваблива бабуся регулярно бере участь у змаганнях, тому звикла носити крихітні бікіні та зовсім не соромиться свого тіла.

"Чому ми повинні бути старими та хворими, якщо можемо бути на вершині світу", – саме так вважає Леслі, і з нею важко посперечатись.

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

instagram.com/lesleymaxwell.fitness

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