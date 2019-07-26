ЦВК порахувала 100% протоколів: остаточні результати парламентських виборів

Центральна виборча комісія завершила підрахунок протоколів по Україні. Дізнайтеся офіційні результати парламентських виборів 21 липня 2019 року після опрацювання 100% голосів українців.

Парламентські вибори завершилися, і ми вже знаємо остаточні результати голосування. Дані ЦВК підтвердили прогноз екзит-полів, тож у Верховну Раду України проходять п'ять партій.

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Лідером симпатій українців стала пропрезиденська партія "Слуга народу", яку підтримали 6,3 мільйона українців (43,15% виборців). Друге місце за кількістю мандатів у новому парламенті посіла політсила "Опозиційна платформа – За життя": за неї віддали 1,9 мільйона (13,05%). У Раду пройшли також "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос". Усі ці партії, які подолали 5% бар'єр, розділять між собою 225 місць у парламенті. Ще половину отримають кандидати із мажоритарних округів.

РЕЗУЛЬТАТИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 Партія Голоси Місць за списками Місць по мажоритарці Загальна к-сть мандатів Слуга народу 43.16% 124 130 254 Опозиційна платформа - За життя 13.05% 37 6 43 ВО "Батьківщина" 8.18% 24 3 26 Європейська Солідарність 8.11% 23 2 25 Голос 5.82% 17 3 20 Інші партії 10 10 Самовисуванці 46 46

Остаточні результати від ЦВК свідчать, що партія Зеленського зможе сформувати одноосібну більшість у парламенті – для ухвалення законопроєктів необхідно 226 голосів. При цьому для прийняття конституційних змін потрібно понад 300 голосів.

Цікаво, що у Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть "новачками". До парламенту проходять 323 кандидати, які раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками, 156 – по мажоритарці. Середній вік народних обранців становить 41 рік.

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