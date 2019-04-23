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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

ЦВК опрацювала 100% протоколів: остаточні результати виборів

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ЦВК оголосила офіційні результати виборів - фото 1
ЦВК оголосила офіційні результати виборів

Центральна виборча комісія завершила підрахунок усіх протоколів по Україні. Дізнайтеся офіційні результати другого туру виборів президента після опрацювання 100% голосів українців.

Вибори президента України 2019 завершилися, і ми вже знаємо остаточні результати другого туру. Дані ЦВК підтвердили прогноз екзит-полів, тож наступним главою держави стане Володимир Зеленський.

Це цікаво: Остаточні результати екзит-полу в другому турі виборів

Так, у другому турі 21 квітня Зеленський здобув 73,22% голосів виборців. Натомість Петра Порошенка підтримали 24,45%, ще 2,31% – зіпсували бюлетень. Зазначимо, що загалом участь у виборах взяли участь 18 491 840 українців, тож явка становила 61,37. Відповідно, за Зеленського проголосували понад 13,5 мільйона, а за Порошенка – більше ніж 4,5 мільйона.

Результати голосування - фото 323428

Прикметно, що Володимир Зеленський отримав найбільшу в усіх областях України, окрім Львівської. Там 62,82% виборців проголосували за Порошенка (це близько 788 тисяч людей). Варто наголосити, що саме Львівщина показала найкращу явку серед усіх областей – 67,34%.

Як голосували на виборах області України - фото 323157
Як голосували на виборах регіони України - фото 323158

Загалом, ЦВК підтвердила результати екзит-полу, який передбачав 73% голосів Володимиру Зеленському й тільки 25,5% – Петру Порошенку. Офіційні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити вже до 1 травня після опрацювання паперових протоколів.

Читайте також: Програма та обіцянки майбутнього президента Володимира Зеленського

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