Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму

  • 40
Товщина ноутбука Craob X – 7 міліметрів - фото 1
Товщина ноутбука Craob X – 7 міліметрів

Компанія Craob анонсувала перший у світі повністю безроз'ємний ноутбук із бездротовою зарядкою. Крім того, він також найтонший у світі та має найвужчі рамки навколо екрана.

Заявлена ​​товщина Craob X складає всього 7 міліметрів при вазі у менш як 900 грамів. На його корпусі немає жодного роз'єму, у тому числі для зарядки, пише видання VideoCardz.

Це цікаво: 10 найуспішніших виробників смартфонів: рейтинг за результатами 2021 року

Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму - фото 494532

Натомість він поставляється зі спеціальною бездротовою зарядкою, яка виступає також як USB-концентратор з роз'ємами USB Type-C, USB Type-A, слотом для SD-карт та 3,5-мм аудіопортом. Аксесуар кріпиться на магнітах до верхньої кришки. Щоправда, компанія не уточнює, як дані від зарядки передаватимуться на сам ноутбук.

Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму - фото 494531

Усередині – 13,3-дюймовий 4K-дисплей з неймовірно тонкими рамками та мініатюрним отвором під веб-камеру. Виробник обіцяє процесор до Intel Core i7-1280P із графікою Iris Xe, до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та 2 ТБ сховища PCIe Gen4. Є також підтримка нового бездротового стандарту Wi-Fi 6E.

Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму - фото 494533
Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму - фото 494530

На офіційному сайті йдеться, що ноутбук буде випущено найближчим часом, але ціна не вказується. Не виключено, що це лише чийсь концепт і очікувати появи такого пристрою в найближчому майбутньому не варто.

Читайте також: Заряджати не назаряджатися: блогер створив павербенк на 27 мільйонів міліампер

пропозиції партнерів
Новини