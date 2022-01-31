Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму

Компанія Craob анонсувала перший у світі повністю безроз'ємний ноутбук із бездротовою зарядкою. Крім того, він також найтонший у світі та має найвужчі рамки навколо екрана.

Заявлена ​​товщина Craob X складає всього 7 міліметрів при вазі у менш як 900 грамів. На його корпусі немає жодного роз'єму, у тому числі для зарядки, пише видання VideoCardz.

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Натомість він поставляється зі спеціальною бездротовою зарядкою, яка виступає також як USB-концентратор з роз'ємами USB Type-C, USB Type-A, слотом для SD-карт та 3,5-мм аудіопортом. Аксесуар кріпиться на магнітах до верхньої кришки. Щоправда, компанія не уточнює, як дані від зарядки передаватимуться на сам ноутбук.

Усередині – 13,3-дюймовий 4K-дисплей з неймовірно тонкими рамками та мініатюрним отвором під веб-камеру. Виробник обіцяє процесор до Intel Core i7-1280P із графікою Iris Xe, до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та 2 ТБ сховища PCIe Gen4. Є також підтримка нового бездротового стандарту Wi-Fi 6E.

На офіційному сайті йдеться, що ноутбук буде випущено найближчим часом, але ціна не вказується. Не виключено, що це лише чийсь концепт і очікувати появи такого пристрою в найближчому майбутньому не варто.

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