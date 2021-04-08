COVID-19 не став на заваді: Rolls-Royce установив історичний рекорд з продажів

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Перший квартал 2021 року став рекордним для Rolls-Royce

Компанія Rolls-Royce оголосила рекордні продажі автомобілів, які відбулися у першому кварталі 2021 року. За останні 3 місяці британська марка вийшла на рекордні показники за всю 116-річну історію. Лідерами поставок стали новий лімузин Ghost і позашляховик Cullinan.

Перший квартал 2021 року став рекордним за всю 116-річну історію компанії, йдеться у пресрелізі. За останні 3 місяці поставки автомобілів виросли на 62 відсотки у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. З 1 січня по 31 березня клієнти марки отримали 1380 машин. Таким чином, компанія побила попередній квартальний рекорд, встановлений у 2019 році.

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За словами виконавчого директора Rolls-Royce Motor Cars Торстена Мюллер-Отвоса, збільшення продажів торкнулося усіх світових ринків, а лідерами стали Китай, США й Азійсько-тихоокеанський регіон. Представники британської марки спостерігали високий попит на весь модельний ряд Rolls-Royce, однак найбільш затребуваними виявилися бізнес-лімузин Ghost, представлений у 2020 році, і розкішний позашляховик Cullinan.



Поставки автомобілів за останні 3 місяці виросли на 62 відсотки / Фото Unsplash

За 2020 рік клієнти отримали кілька колекційних автомобілів, включаючи Phantom з деревом коа і Phantom Iridescent Opulence. Крім того, усі 20 автомобілів з колекції Phantom Tempus уже заброньовані, а замовлення на модельний ряд компанії розміщені аж до другої половини 2021 року.

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