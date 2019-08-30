Comic Con Ukraine 2019: Зірка "Назад у майбутнє" Крістофер Ллойд їде в Україну

Найвідоміший мандрівник у часі Крістофер Ллойд стане хедлайнером Comic Con Ukraine 2019 у Києві. Голлівудський актор вперше побуває в Україні. Деталі дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ!

80-річний голлівудський актор Крістофер Ллойд, який прославився роллю доктора Еммета Брауна у фільмах "Назад у майбутнє" вперше буває в Україні та стане головною зіркою фестивалю Comic Con Ukraine 2019.

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Власник трьох нагород "Еммі", зірковий актор фільмів "Сімейка Адамсів", "Хто підставив кролика Роджера", "Мій улюблений марсіанин", "Пролітаючи над гніздом зозулі" запам'ятався багатьом глядачам. На його рахунку десятки ролей у серіалах "Грань", "Чак", "Ясновидець", "Назад у майбутнє", "Таксі" та інших. Своїм виразним хрипкуватим голосом він озвучив немало негідників в анімаційних фільмах. Актор став єдиним реальним персонажем гри Toonstruck та озвучив Еммета Брауна в грі за мотивами фантастичної трилогії.

Коли, де і як: Зустрітися з легендою можна буде вже 21 та 22 вересня 2019 року на Арт Заводі Платформа на Comic Con Ukraine 2019 у Києві. Як зазначають організатори, фанатів очікують фотосесія, автограф-сесія та спілкування з актором на головній сцені.

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