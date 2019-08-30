Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Comic Con Ukraine 2019: Зірка "Назад у майбутнє" Крістофер Ллойд їде в Україну

  • 37
Крістофер Ллойд на Comic Con Ukraine 2019 - фото 1
Крістофер Ллойд на Comic Con Ukraine 2019 / Minnesota Public Radio - MPR News

Найвідоміший мандрівник у часі Крістофер Ллойд стане хедлайнером Comic Con Ukraine 2019 у Києві. Голлівудський актор вперше побуває в Україні. Деталі дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ!

80-річний голлівудський актор Крістофер Ллойд, який прославився роллю доктора Еммета Брауна у фільмах "Назад у майбутнє" вперше буває в Україні та стане головною зіркою фестивалю Comic Con Ukraine 2019.

До теми: Comic Con Ukraine 2019: головний лиходій Голлівуду Денні Трехо їде в Україну

Власник трьох нагород "Еммі", зірковий актор фільмів "Сімейка Адамсів", "Хто підставив кролика Роджера", "Мій улюблений марсіанин", "Пролітаючи над гніздом зозулі" запам'ятався багатьом глядачам. На його рахунку десятки ролей у серіалах "Грань", "Чак", "Ясновидець", "Назад у майбутнє", "Таксі" та інших. Своїм виразним хрипкуватим голосом він озвучив немало негідників в анімаційних фільмах. Актор став єдиним реальним персонажем гри Toonstruck та озвучив Еммета Брауна в грі за мотивами фантастичної трилогії.

Коли, де і як: Зустрітися з легендою можна буде вже 21 та 22 вересня 2019 року на Арт Заводі Платформа на Comic Con Ukraine 2019 у Києві. Як зазначають організатори, фанатів очікують фотосесія, автограф-сесія та спілкування з актором на головній сцені.

Comic Con Ukraine 2019: Зірка 'Назад у майбутнє' Крістофер Ллойд їде в Україну - фото 351251

Перевір свої сили: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • 27 серпня, 14:10
  • 1042
ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
  • 28 серпня, 13:15
  • 539
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1719397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна