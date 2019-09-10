Comic Con Ukraine 2019 доведе, що допомагати іншим – весело: 5 соціальних ініціатив фесту

21 та 22 вересня в Києві відбудеться Comic Con Ukraine 2019. Фестиваль сучасної популярної культури пройде на Арт-заводі Платформа, де гостей чекатимуть косплей-шоу, зіркові гості, гік-маркет, ігри, комікси, тематичні зони та ще безліч веселощів.

Але, попри фан, Comic Con Ukraine цього року зробив акцент на соціальний напрямок. Мета – довести, що допомагати та дбати про інших – це може бути круто та весело.

Це цікаво: Головний лиходій Голлівуду Денні Трехо відвідає Comic Con Ukraine

Розповідаємо про топ соціально-веселих ініціатив від Comic Con Ukraine:

Dog Cosplay Contest

Так-так, собачки вдягнуть костюми відомих персонажів з фільмів, мультфільмів, ігор та книг та пройдуться в них червоною доріжкою разом зі своїми господарями. Також в косплей-шоу візьмуть участь і собаки з притулків. Волонтери та куратори фондів проконсультують гостей щодо всиновлення тваринок та покажуть, що вони можуть бути не менш гарними, ніж куплені.

Забрати котика просто з фесту

Цього року буде і така можливість, адже Comic Con Ukraine запросив безліч фондів, які опікуються безпритульними тваринками: Додому, Happy Paw, Сіріус, Take a cat, Обніми Собаку, Adopt Don't Stop. На фестивалі будуть стенди з живими котиками. З ними можна буде познайомитись, а якщо це буде кохання з першого погляду, то й одразу забрати до дому.

Змагання з Counter Strike серед бабусь та дідусів

Разом із фондом "Жизнелюб" Comic Con Ukraine продемонструє, що старість – це прикольно та весело. Українські бабусі та дідусі позмагаються зі швейцарською командою кіберспортсменів однолітків, які заради цього приїдуть у Київ.

Україна без сміття

21 та 22 вересня на локації фестивалю працюватимуть 4 станції сортування. Команда організації "Україна без сміття" допоможе усім здобути корисні звички та мінімізувати надалі сміттєвий слід. Кожен зможе отримати консультацію ековолонтерів; навчитися сортувати сміття; повернутися додому з Comic Con Ukraine з +1 новою крутою звичкою. Після фестивалю зібрана на 4 станціях вторсировина буде вивезена волонтерами на головну станцію Nowaste Ukraine та відправлена звідти на переробку, а не на полігон/сміттєзвалище.

Стати супергероєм для дітей

Популярна культура стосується всіх: і малих, і дорослих. Але є ті, хто, на жаль, не зможуть бути на фестивалі, тому що спочатку треба одужати. Під час Comic Con Ukraine гості матимуть нагоду допомогти тим, хто цього найбільше потребує, і стати справжнім супергероєм для онкохворих дітей – підопічних фонду "Таблеточки".



Протягом заходу можна буде придбати особливі колекційні фігурки, спеціальні наліпки та піни, а також іншу благодійну сувенірну продукцію, кошти від якої підуть на допомогу дітям.

Приходьте на Comic Con Ukraine 2019 не тільки веселитися, а ще й допомагати іншим та змінювати світ на краще! Переконайтеся, що бути супергероєм – легко!

Читайте також: Зірка "Назад у майбутнє" Крістофер Ллойд їде в Україну