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Цього інопланетного хробака назвали на честь COVID-19: фото

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Humbertium covidum - фото 1
Humbertium covidum / sciencealert

Біологи назвали нещодавно виявлений вид плоского черв'яка-молота Humbertium covidum. Він виглядає як інопланетянин!

"Назва covidum була обрана як данина пошани численним жертвам пандемії у всьому світі", – зазначив Жан-Лу Жюстін з Національного музею Природної історії (Франція). Про це пише sciencealert.

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Новий вид належить до плоских хробаків Humbertium, які входять у підродину Bipalium, або черви-молоти. Таку незвичайну назву черв'яки отримали через характерну широку голову. Ці хижаки полюють на дощові черви та молюски.

Humbertium covidum завдовжки досягають близько трьох сантиметрів і мають однорідний чорний колір. Знайдені вони були у кількох садах у Франції та Італії. Як і багато інших черв'яків-молотів, вони є інвазивним видом для Європи. Дослідники вважають, що родом Humbertium covidum з Азії.

Цього інопланетного хробака назвали на честь COVID-19: фото - фото 495657

Цього інопланетного хробака назвали на честь COVID-19: фото - фото 495658

Фото sciencealert

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