Coca-Cola запустила підписку на автомати з напоями: як вона працює

Coca-Cola перейняла досвід багатьох технологічних компаній і почала використовувати модель підписки для реалізації своєї продукції. Правда, замість цифрового контенту виробник пропонує оформити підписку на напої. Розповідаємо, як та де це працює.

Нова ініціатива Coke On Pass покликана поліпшити становище, збільшити попит і повернути інтерес жителів Японії до торговий автоматів, пише HypeBeast.

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Японія не без підстав вважається країною з найбільшою кількістю торгових автоматів. З їх допомогою мешканці країни купують абсолютно все: від продуктів до одягу й електроніки. Пандемія коронавірусу знизила продажі у секторі самообслуговування на 35%, що стало ударом для багатьох учасників бізнесу.

Soft Drink as a Service: Coca-Cola is launching a subscription service for vending machines in Japan.



2,700 yen a month (about $25) gets you one (1) bottle every day from the more than 340,000 vending machines across the country. https://t.co/4VtOLK6QNf — Gearoid Reidy (@GearoidReidy) March 18, 2021

Суть така: потрібно завантажити додаток Coke On і оформити платну підписку за $ 25 на місяць (близько 680 гривень). За ці гроші можна щодня отримувати по одній баночці коли або іншого напою, включаючи різні види чаю та кави. Навіть в поточному вигляді Coke On Pass виглядає вигідно. Річ у тім, що в Японії баночка коли коштує $ 1,30, а отже, економія складе майже $ 15. Мало того, рекламна пропозиція передбачає можливість оформити підписку всього за $ 12,40.

Отримати баночку можна буде в одному з 340 000 автоматів по всій країні. Для цього потрібно зайти у додаток і вибрати улюблений напій.

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