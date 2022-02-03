Coachella продасть пожиттєві пропуски на фестиваль у вигляді NFT

Фестиваль Coachella продасть на спеціальному аукціоні десять перепусток у вигляді NFT. Торги стартують 4 лютого.

За допомогою цих перепусток можна буде пожиттєво відвідувати Coachella. Про це повідомляється на офіційному сайті музичного фестивалю.

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Власники NFT-перепусток отримають довічний вхід на Coachella, а також спеціальні умови для цьогорічного фестивалю. Серед них – доступ до місць у першому ряду, до сцени Sahara Tent та обід у відомого шеф-кухаря.

Такий підхід до фестивалю – результат співпраці з криптобіржею FTX. Частину виторгу пожертвують благодійним організаціям GiveDirectly, Lideres Campesinas та Find Food Bank, які допомагають нужденним.

Нагадаємо, хедлайнерами Coachella цього року стануть Біллі Айліш, Каньє Вест та Гаррі Стайлз. До них приєднався і шведський гурт Swedish House Mafia.

Цього року Coachella проходитиме протягом двох вихідних: з 15 до 17, а потім з 22 до 24 квітня.

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