Clean Bandit випустили альбом What Is Love: слухати всі пісні онлайн

Популярний гурт Clean Bandit потішили шанувальників свіжим альбомом "What Is Love?". Слухайте всі треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Британський електрогурт Clean Bandit нарешті презентував другу студійну платівку "What Is Love?", у якій поєднав різноманітні жанри. До альбому входять 16 пісень, частину з яких виконано спільно з популярними виконавцями, приміром Демі Ловато, Шоном Полом, Еллі Голдінг, Рітою Орою та іншими.

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Як відзначають самі музиканти, нова платівка не лише має свіже звучання, а й серйозніші тексти. Насолоджуйтесь новими піснями:

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