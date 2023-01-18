Цитрусовий кекс з прянощами – рецепт від Лізи Глінської

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачного цитрусового кексу з прянощами. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цим десертом ви неодмінно потішите рідних!

Ліза Глінська показала, як приготувати пряний цитрусовий кекс.

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Друзі, сьогодні готуємо надзвичайно смачний, легкий у приготуванні кекс з апельсинами та мандаринами. Для нього нам не потрібні спеціальні продукти й він може зберігатися без холодильника до 2 тижнів, але чесно кажучи, моя сім'я його обожнює і з'їдає за 2 дні", – коментує Ліза Глінська.

Кексове тісто:

150 г вершкового масла, жирністю 62% (3/4 пакування)

150 г цукрової пудри (7 ст.л.)

150 г яєць (3 шт)

200 г борошна (8 ст.л.)

8 г розпушувача

1 ст.л. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)

Ванільний цукор

Цедра мандарина та апельсина

Сироп для просочення:

100 мл мандаринового або апельсинового соку (1/2 склянки)

Цедра 1 апельсина чи мандарина

50 мл води (1/4 склянки)

60 г цукру (2,5 ст.л.)

Цукрова глазур:

30 мл мандаринового соку (1 шт)

100 г цукрової пудри (1/2 склянки)

Цедра мандарина

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