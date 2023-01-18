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Цитрусовий кекс з прянощами – рецепт від Лізи Глінської

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Цитрусовий кекс з прянощами – рецепт від Лізи Глінської - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачного цитрусового кексу з прянощами. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цим десертом ви неодмінно потішите рідних!

Ліза Глінська показала, як приготувати пряний цитрусовий кекс.

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Друзі, сьогодні готуємо надзвичайно смачний, легкий у приготуванні кекс з апельсинами та мандаринами. Для нього нам не потрібні спеціальні продукти й він може зберігатися без холодильника до 2 тижнів, але чесно кажучи, моя сім'я його обожнює і з'їдає за 2 дні", – коментує Ліза Глінська.

Кексове тісто:

  • 150 г вершкового масла, жирністю 62% (3/4 пакування)
  • 150 г цукрової пудри (7 ст.л.)
  • 150 г яєць (3 шт)
  • 200 г борошна (8 ст.л.)
  • 8 г розпушувача
  • 1 ст.л. прянощів (кориця, імбир, мускатний горіх)
  • Ванільний цукор
  • Цедра мандарина та апельсина

Сироп для просочення:

  • 100 мл мандаринового або апельсинового соку (1/2 склянки)
  • Цедра 1 апельсина чи мандарина
  • 50 мл води (1/4 склянки)
  • 60 г цукру (2,5 ст.л.)

Цукрова глазур:

  • 30 мл мандаринового соку (1 шт)
  • 100 г цукрової пудри (1/2 склянки)
  • Цедра мандарина

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