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Citroen влаштував по-справжньому "швидкі побачення"

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Citroen показав, якими є справжні "швидкі" побачення - фото 1
Citroen показав, якими є справжні "швидкі" побачення / InfoCar

Компанія Citroen вирішила відзначити спонсорську підтримку телевізійного шоу First Dates переосмисленням формату "швидких побачень".

Французький виробник запросив три пари проїхати гравійною трасою на хетчбеку C3, за кермом якого був ірландський пілот WRC Крейг Брін.

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Все, що відбувається всередині салону автомобіля записувалося на заздалегідь встановлені камери, а також вбудовану в дзеркало заднього виду Connected Cam.

Після поїздки всіх учасників пригостили млинцями, які подавали в імпровізованому мобільному кафе на базі старенького фургона Citroen Type H.

Торік таксистом попрацював ралійний гонщик Ян Копецки. На "бойовій" Skoda Fabia R5 пілот виїхав на вулиці Праги і розвіз 23 пасажирів.

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Джерело: automotiveworld
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