Citroen підготував гібридний кросовер C5 Aircross

Поки фанати марки чекають нове покоління седана Citroen C5, вже готується до запуску у виробництво Citroen C5 Aircross – кросовер, який виступає в тому ж класі.

Автомобіль відрізняється яскравим дизайном з великим вибором різних варіантів оформлення, багатим оснащенням, широкою лінійкою двигунів внутрішнього згоряння – три дизельних і два бензинових – а скоро до них додасться і гібридний.

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Перша в історії Citroen гібридна модель буде показана на автосалоні в Парижі в жовтні 2018 року в статусі концепт-кара. Гібрид отримає 222-сильну бензо-електричну силову установку і 8-ступінчасту автоматичну коробку передач.

Citroen підготував гібридний кросовер C5 Aircross / motor1

Завдяки батареї, можна буде до 50 кілометрів проїхати на електротязі з максимальною швидкістю до 130 км/год. 32-амперна зарядна станція дозволить повністю зарядити акумулятор за дві години.

Citroen підготував гібридний кросовер C5 Aircross / motor1

Попри те, що Citroen позиціонує C5 Aircross Hybrid як концепт-кар, насправді модель близька до серійної версії. Гібридний кросовер поставлять на конвеєр у 2019 році і він буде первістком у реалізації програми електрифіцікації модельної лінійки марки.

Citroen підготував гібридний кросовер C5 Aircross / motor1

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