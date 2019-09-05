Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину

Ми підготували для вас мудрі вислови та цитати відомих письменників про Україну. Найкращі фрази про Батьківщину, патріотизм та любов до рідної землі – на Радіо МАКСИМУМ!

Зібрали для вас вислови, цитати та афоризми про рідну землю від відомих українських письменників, які звертаються до кожного з українців. Ці влучні висловлювання треба знати кожному – збережіть ці красиві цитати про Україну та плекайте рідну Батьківщину!

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Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!

Остап Вишня

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Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі.

В. Еллан

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Мій рідний край такий веселий,

Мій рідний край такий сумний!

Г. Чупринка

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Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.

М. Грушевський

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Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський

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Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня й минула.

Я. Стецько

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Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.

С. Бандера

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Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…

С. Вакарчук

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Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети!

С. Вакарчук

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А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Ліна Костенко

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Україна починається з тебе.

В. Чорновіл

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Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона.

О. Олесь

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Бути українцем – це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування.

В. Винниченко

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Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину.

О. Довженко

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Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.

В. Сосюра

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Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо.

В. Сухомлинський

***

Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.

І. Багряний

***

Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина.

В. Сухомлинський

***

Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.

Г. Сковорода

***

Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів.

І. Франко

***

Забудеш рідний край – твоє всохне коріння.

П. Тичина

***

В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина.

Л. Костенко

***

Вітчизна – ось і альфа, і омега!

Д. Павличко

***

Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна.

І. Світличний

***

Кожному мила своя сторона.

Г. Сковорода

***

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.

В. Сосюра

***

Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В. Симоненко

***

Нема на світі України, Немає другого Дніпра.

Т. Шевченко

***

Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

Т. Шевченко

***

В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.

Т. Шевченко

***

Я знаю вас, нащадки запорожців, Я вірю вам і низько б'ю чолом. Дивлюсь на вас і вірою займаюсь, І б'ю поламаним крилом.

О. Олесь

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