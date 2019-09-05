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Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
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Ми підготували для вас мудрі вислови та цитати відомих письменників про Україну. Найкращі фрази про Батьківщину, патріотизм та любов до рідної землі – на Радіо МАКСИМУМ!
Зібрали для вас вислови, цитати та афоризми про рідну землю від відомих українських письменників, які звертаються до кожного з українців. Ці влучні висловлювання треба знати кожному – збережіть ці красиві цитати про Україну та плекайте рідну Батьківщину!
І ще: Вірші Василя Стуса про Україну та любов, які вражають до мурах
***
Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!
Остап Вишня
***
Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі.
В. Еллан
***
Мій рідний край такий веселий,
Мій рідний край такий сумний!
Г. Чупринка
***
Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
М. Грушевський
***
Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.
В. Липинський
***
Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня й минула.
Я. Стецько
***
Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.
С. Бандера
***
Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…
С. Вакарчук
***
Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети!
С. Вакарчук
***
А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
Ліна Костенко
***
Україна починається з тебе.
В. Чорновіл
***
Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона.
О. Олесь
***
Бути українцем – це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування.
В. Винниченко
***
Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину.
О. Довженко
***
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.
В. Сосюра
***
Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо.
В. Сухомлинський
***
Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.
І. Багряний
***
Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина.
В. Сухомлинський
***
Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.
Г. Сковорода
***
Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів.
І. Франко
***
Забудеш рідний край – твоє всохне коріння.
П. Тичина
***
В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина.
Л. Костенко
***
Вітчизна – ось і альфа, і омега!
Д. Павличко
***
Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна.
І. Світличний
***
Кожному мила своя сторона.
Г. Сковорода
***
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.
В. Сосюра
***
Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.
В. Симоненко
***
Нема на світі України, Немає другого Дніпра.
Т. Шевченко
***
Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
Т. Шевченко
***
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
Т. Шевченко
***
Я знаю вас, нащадки запорожців, Я вірю вам і низько б'ю чолом. Дивлюсь на вас і вірою займаюсь, І б'ю поламаним крилом.
О. Олесь
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