Цитати про маму українською: красиві вислови та афоризми

Мама – найдорожча людина! Ми зібрали для вас гарні та зворушливі цитати про найріднішу! Прочитайте милі слова про неньку та нагадайте їй, що ви її любите!

Знайдіть час на важливі слова, щоб сказати: "Мамо, я люблю тебе! Як ти?" Ми забуваємо про це, але якими важливими часом бувають кілька простих фраз.

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Тож ми підготували для вас 30 цитат відомих людей про матерів та материнство, які ще раз нагадають про те, що мама – найрідніша людина у нашому житті!

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Рука, що гойдає колиску, править світом (Вільям Воллес).

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Святість життя починається з материнства, і тому воно священне (Габріела Містраль).

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Серце матері – це безодня, у глибині якої завжди знайдеться прощення (Оноре де Бальзак).

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Батько може виростити з дитини генія, але тільки мати виростить з неї хорошу людину, яка органічно поєднає духовні та фізичні здібності. Ось чому так важливо материнське виховання в ранньому віці (Масару Ібука).

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Рідкісний чоловік може зрозуміти, скільки сил віддає жінка народженню нової людини, навіть якщо довкола багато помічників. Часто це ще більше ускладнює становище (Володимир Леві).

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Любов матері всесильна, первісна, егоїстична і водночас безкорислива. Вона ні від чого не залежить (Теодор Драйзер).

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Любов між чоловіком і жінкою – почуття людське: воно народжується, живе і вмирає... Материнська любов – божественне почуття: вона безсмертна. (Тетяна Ліндберг)

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Все смертне. Вічне життя призначене тільки матері. І коли матері немає в живих, вона залишає по собі спогад, який ніхто ще не наважився осквернити. Пам'ять про матір живить в нас співчуття, як океан, безмірний океан живить річки, що розсікають всесвіт... (Ісаак Бабель)

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Як би ти не любив маму, ти звикаєш до її турботи, не здогадуєшся віддячити, забуваєш, що мати й сама потребує ласки й турботи (Лев Давидичев).

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Мати – наша найближча і найрідніша людина до останку – чи її, чи нашого. Від неї ми отримуємо і саме життя, і все, що за цим слідує, – силу, любов, впевненість в собі. Мати вчить нас правилам людським, оживляє розум наш, вкладає в уста наші добре слово, а пам'ять осяює своїми беззаперечними настановами про найдорожче і людяне, що було до нас. (Альберт Ліханов)

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Моя мама була найкрасивішою жінкою, яку я знав. Тим, ким я став, я зобов'язаний своїй матері. Всі мої успіхи в цьому житті, моральне, інтелектуальне і фізичне виховання є заслугою мами (Джордж Вашингтон).

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Перший подарунок, який дає нам мати, – це життя, другий – любов, і третій – розуміння (Дірк Брауер).

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Тільки тоді, коли мама йде до Бога, ми розуміємо, що прожили життя з Божеством! (Леонід Сухоруков)

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Виховання дитини – не приємна забава, а робота, в яку потрібно вкласти зусилля безсонних ночей, капітал тяжких переживань і безліч роздумів... (Януш Корчак)

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Кожна мати вважає себе Шекспіром, тобто творцем геніальних творів (Олексій Острогорский).

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Мистецтво материнства – навчити дитину мистецтва жити (Е. Хеффнер).

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Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама (С. Джеєт).

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Моя мама дзвонить кожен день з одним і тим же питанням: "Ви щойно телефонували?" – я відповідаю "ні" й вислуховую ще одну щоденну фразу: "А варто було б. Я в будь-який день можу померти" (Е. Бомбк).

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Ви нічого не розумієте в житті, якщо не розумієте, навіщо мама на кожному колі каруселі несамовито махає своїй дитині... як, утім, і дитина їй (У. Таммеус).

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Пропущені виклики: Коханий (1), Тато (1), Брат (1), Мама (48)... Ось хто тебе реально любить! Бережіть своїх мам, бо вони найкращі у світі!

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Мама – це людина, яка може замінити всіх, але її ніхто і ніколи замінити не зможе!

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Тільки мама носить нас все життя: 9 місяців в животі, до 3-х років на руках і все життя у своєму серці!

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Коли у тебе є діти, ти живеш, як собака, але помираєш, як людина. А коли немає дітей, живеш, як людина, але помираєш, як собака (американське прислів'я).

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Найкращий друг – це мама. Вона ніколи не заздрить, не бажає поганого. А в очах її виблискує любов і гордість за свою дитину!

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Дорослішаєш, це коли в телефоні змінюєш "Мама" на "Мамочка" і розумієш, що у світі немає людини важливішої.

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Кожна мама – це ангел-хранитель.

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Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на Землі їх називають мама.

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Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.

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Я боюся на світі одного, того що я прийду одного разу додому, скажу "Мам, я вдома!", а у відповідь почую тільки тишу...

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