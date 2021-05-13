Цитати про любов: 50 крилатих фраз і висловів великих людей про любов

У цій статті ми зібрали добірку кращих 50 цитат про любов для зізнань, статусів і роздумів. Поділіться ними з коханою людиною, адже в стосунках так важливі прояви почуттів.

Цитати про любов ідеально підійдуть для того, щоб висловити свої романтичні почуття. Це не тільки щастя, радість, пристрасть, а й сум, меланхолія, гору. Це почуття настільки багатоосяжне, що неможливо вмістити у кілька слів весь сенс, проте знамениті люди спробували дати визначення, що таке любов.

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ЦИТАТИ ПРО ЛЮБОВ У ПРОЗІ

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Багатолике почуття, зване любов'ю, наводить мости від однієї самотності до іншої. Ці мости можуть бути казково красиві, але рідко будуються навічно. (Карен Хорні)

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Поки я не любив, я сам теж відмінно знав, що таке любов. (Антон Чехов)

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Джерело любові швидше в нас, ніж в улюбленій істоті. (Андре Моруа)

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Любов – це коли забуваєш про себе і насолоджуєшся радістю іншої людини. (Міхаель Лайтман)

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Якщо ти любиш когось, то вік, відстань, вага і зріст – це всього лише числа.

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Без любові жити легше. Але без неї немає сенсу. (Лев Толстой)

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Коли жінка любить тебе, ти для неї більше, ніж бог. Коли розлюбила – менше, ніж комаха. (Вадим Черновецький)

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Неможливо любити, а потім нічого не відчувати. Або ти брехав тоді, або ти брешеш зараз.

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У любові немає невинних, є тільки жертви. (Мартен Паж)

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РОМАНТИЧНІ ВИСЛОВИ ПРО ЛЮБОВ ПРОЗОЮ

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В любові з першого погляду найдивовижніше те, що вона трапляється з людьми, які бачать один одного роками. (Жан Ануй)

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– Я тебе люблю.

– Але ти ж мене практично не знаєш?

– А який це має стосунок до любові?

(Еріх Марія Ремарк)

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З 6 мільярдів осіб ти любиш лише тільки одного. Потім розумієш, що він не гідний бути коханим і звинувачуєш Весь світ. (Джан Дюндар)

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Горе тому, хто любив тільки тіла, форми, видимість! Смерть відніме у нього все. Вчіться любити Душі, і ви знайдете їх знову. (Віктор Гюго)

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Найкраща хвилина любові – коли підіймаєшся до коханої сходами. (Клемансо Жорж)

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– Вона мені дуже подобається, але я не закоханий в неї.

– А вона закохана в вас, хоча подобаєтеся ви їй не дуже.

(Оскар Уайльд)

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Я люблю тебе. Я тебе люблю. Я подумки посилаю ці слова зі своїх пальців в його, вгору по руці прямо в серце. Почуй мене. Я тебе люблю. (Дженні Даунхем)

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Настає момент, коли просто любиш, не за те, що він там хороший або поганий, або ще якийсь. Просто любиш. (Лорел Гамільтон)

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Я дуже хочу знову закохатися, занадто хочу. Тому не треба мені зараз шукати любові. Треба просто не пропустити, коли вона прийде сама. (Джонатан Троппер)

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ЦИТАТИ З ВІРШІВ ПРО ЛЮБОВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ

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Якби зібрати з неба всі зірки

і всі сонця з усіх небес на світі, –

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століттів.

Якби зірвать квітки з усіх планет,

що вітер їх під зорями колише, –

моя любов пахтітиме міцніше

над квіти всі, крізь років вічний лет.

(Володимир Сосюра)

***

Вже й любов доспіла під промінням теплим,

І її зірвали радісні уста.

(Максим Рильский)

***

…Є особливий час – час постаті в тумані,

Якій усе одно. Якій усе – любов.

(Маріанна Кіяновська)

***

Я море люблю, бо воно

нагадує очі твої.

(Володимир Сосюра)

***

Така любов буває раз в ніколи... (Ліна Костенко)

***

Не любити тебе — не можна.

Володіти тобою — жаль.

(Василь Стус)

***

Я люблю твої очі у мрії,

Ті, що глянули в душу колись.

(Андрій Малишко)

***

Я радо йду у твій полон,

в зіниці звабливі і темні.

(Ігор Калинець)

***

Хто воно за таке – любов?

(Микола Вінграновський)

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ЦИТАТИ ПРО ЛЮБОВ ВІДОМИХ ПИСЬМЕННИКІВ

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Свобода – це вища цінність, і якщо любов не дає вам свободи, тоді це не любов. (Бхагван Шрі Раджніш)

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Любов – це коли хтось може повернути людині самого себе. (Анхель де Куат'є)

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Як соромно, що люди не можуть полюбити один одного так, щоб пронести цю любов через все життя, і замість цього починають шукати когось іншого... як соромно! (Рей Бредбері)

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Закохатися не означає любити. Закохатися можна і ненавидячи. (Федір Достоєвський)

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Любов – відповідь на проблему людського існування. (Еріх Фромм)

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Нас змінює те, що ми любимо, іноді до втрати власної індивідуальності. (Йосип Бродський)

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Жінки говорять про любов і мовчать про коханців, чоловіки – навпаки: говорять про коханок, але мовчать про любов. (Марина Цвєтаєва)

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У люблячої жінки серце завжди повне надій; щоб убити їх, потрібен не один удар кинджалом, вона любить до останньої краплі крові. (Оноре де Бальзак)

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Любов – це річ емоційна, і, така, що протилежна чистому і холодному розуму. (Артур Конан Дойл)

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ФРАЗИ ПРО НЕРОЗДІЛЕНУ ЛЮБОВ

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– Я люблю вас.

– Це ваша біда.

(Маргарет Мітчелл)

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Любов і прихильність. Ми часто плутаємо ці почуття.

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Стосунки бувають невдалими, коли людина частково – з іншим, а частково ще з кимось вигаданим. (Ірвін Ялом)

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Проблема великого числа людей дуже проста: вони люблять одну людину, а живуть з іншою. (Аневіто Ким)

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Її любов нарешті досягла тієї межі, за якою починається біль і відчай. (Френсіс Скотт Фіцджеральд)

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Ви ніколи не дізнаєтеся, що таке справжня любов, поки не захочете від неї позбутися. (Фредерік Бегбедер)

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Якщо шукаєш любові істинної та великої, то спочатку треба втомитися від дрібних почуттів і випадкових романів. (Пауло Коельо)

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У сімейному житті головне – терпіння. Любов довго тривати не може.

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Мабуть, вони мають рацію, поміщаючи любов у книги. Мабуть, тільки там їй і місце. (Вільям Фолкнер)

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В істинно люблячому серці або ревнощі вбивають любов, або любов вбиває ревнощі. (Федір Достоєвський)

До теми: Цитати про весну: підбірка крилатих фраз, висловів і афоризм про весну