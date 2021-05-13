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Цитати про любов: 50 крилатих фраз і висловів великих людей про любов
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У цій статті ми зібрали добірку кращих 50 цитат про любов для зізнань, статусів і роздумів. Поділіться ними з коханою людиною, адже в стосунках так важливі прояви почуттів.
Цитати про любов ідеально підійдуть для того, щоб висловити свої романтичні почуття. Це не тільки щастя, радість, пристрасть, а й сум, меланхолія, гору. Це почуття настільки багатоосяжне, що неможливо вмістити у кілька слів весь сенс, проте знамениті люди спробували дати визначення, що таке любов.
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ЦИТАТИ ПРО ЛЮБОВ У ПРОЗІ
***
Багатолике почуття, зване любов'ю, наводить мости від однієї самотності до іншої. Ці мости можуть бути казково красиві, але рідко будуються навічно. (Карен Хорні)
***
Поки я не любив, я сам теж відмінно знав, що таке любов. (Антон Чехов)
***
Джерело любові швидше в нас, ніж в улюбленій істоті. (Андре Моруа)
***
Любов – це коли забуваєш про себе і насолоджуєшся радістю іншої людини. (Міхаель Лайтман)
***
Якщо ти любиш когось, то вік, відстань, вага і зріст – це всього лише числа.
***
Без любові жити легше. Але без неї немає сенсу. (Лев Толстой)
***
Коли жінка любить тебе, ти для неї більше, ніж бог. Коли розлюбила – менше, ніж комаха. (Вадим Черновецький)
***
Неможливо любити, а потім нічого не відчувати. Або ти брехав тоді, або ти брешеш зараз.
***
У любові немає невинних, є тільки жертви. (Мартен Паж)
***
РОМАНТИЧНІ ВИСЛОВИ ПРО ЛЮБОВ ПРОЗОЮ
***
В любові з першого погляду найдивовижніше те, що вона трапляється з людьми, які бачать один одного роками. (Жан Ануй)
***
– Я тебе люблю.
– Але ти ж мене практично не знаєш?
– А який це має стосунок до любові?
(Еріх Марія Ремарк)
***
З 6 мільярдів осіб ти любиш лише тільки одного. Потім розумієш, що він не гідний бути коханим і звинувачуєш Весь світ. (Джан Дюндар)
***
Горе тому, хто любив тільки тіла, форми, видимість! Смерть відніме у нього все. Вчіться любити Душі, і ви знайдете їх знову. (Віктор Гюго)
***
Найкраща хвилина любові – коли підіймаєшся до коханої сходами. (Клемансо Жорж)
***
– Вона мені дуже подобається, але я не закоханий в неї.
– А вона закохана в вас, хоча подобаєтеся ви їй не дуже.
(Оскар Уайльд)
***
Я люблю тебе. Я тебе люблю. Я подумки посилаю ці слова зі своїх пальців в його, вгору по руці прямо в серце. Почуй мене. Я тебе люблю. (Дженні Даунхем)
***
Настає момент, коли просто любиш, не за те, що він там хороший або поганий, або ще якийсь. Просто любиш. (Лорел Гамільтон)
***
Я дуже хочу знову закохатися, занадто хочу. Тому не треба мені зараз шукати любові. Треба просто не пропустити, коли вона прийде сама. (Джонатан Троппер)
***
ЦИТАТИ З ВІРШІВ ПРО ЛЮБОВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
***
Якби зібрати з неба всі зірки
і всі сонця з усіх небес на світі, –
моя любов горітиме яркіш
за всі сонця, на тисячі століттів.
Якби зірвать квітки з усіх планет,
що вітер їх під зорями колише, –
моя любов пахтітиме міцніше
над квіти всі, крізь років вічний лет.
(Володимир Сосюра)
***
Вже й любов доспіла під промінням теплим,
І її зірвали радісні уста.
(Максим Рильский)
***
…Є особливий час – час постаті в тумані,
Якій усе одно. Якій усе – любов.
(Маріанна Кіяновська)
***
Я море люблю, бо воно
нагадує очі твої.
(Володимир Сосюра)
***
Така любов буває раз в ніколи... (Ліна Костенко)
***
Не любити тебе — не можна.
Володіти тобою — жаль.
(Василь Стус)
***
Я люблю твої очі у мрії,
Ті, що глянули в душу колись.
(Андрій Малишко)
***
Я радо йду у твій полон,
в зіниці звабливі і темні.
(Ігор Калинець)
***
Хто воно за таке – любов?
(Микола Вінграновський)
***
ЦИТАТИ ПРО ЛЮБОВ ВІДОМИХ ПИСЬМЕННИКІВ
***
Свобода – це вища цінність, і якщо любов не дає вам свободи, тоді це не любов. (Бхагван Шрі Раджніш)
***
Любов – це коли хтось може повернути людині самого себе. (Анхель де Куат'є)
***
Як соромно, що люди не можуть полюбити один одного так, щоб пронести цю любов через все життя, і замість цього починають шукати когось іншого... як соромно! (Рей Бредбері)
***
Закохатися не означає любити. Закохатися можна і ненавидячи. (Федір Достоєвський)
***
Любов – відповідь на проблему людського існування. (Еріх Фромм)
***
Нас змінює те, що ми любимо, іноді до втрати власної індивідуальності. (Йосип Бродський)
***
Жінки говорять про любов і мовчать про коханців, чоловіки – навпаки: говорять про коханок, але мовчать про любов. (Марина Цвєтаєва)
***
У люблячої жінки серце завжди повне надій; щоб убити їх, потрібен не один удар кинджалом, вона любить до останньої краплі крові. (Оноре де Бальзак)
***
Любов – це річ емоційна, і, така, що протилежна чистому і холодному розуму. (Артур Конан Дойл)
***
ФРАЗИ ПРО НЕРОЗДІЛЕНУ ЛЮБОВ
***
– Я люблю вас.
– Це ваша біда.
(Маргарет Мітчелл)
***
Любов і прихильність. Ми часто плутаємо ці почуття.
***
Стосунки бувають невдалими, коли людина частково – з іншим, а частково ще з кимось вигаданим. (Ірвін Ялом)
***
Проблема великого числа людей дуже проста: вони люблять одну людину, а живуть з іншою. (Аневіто Ким)
***
Її любов нарешті досягла тієї межі, за якою починається біль і відчай. (Френсіс Скотт Фіцджеральд)
***
Ви ніколи не дізнаєтеся, що таке справжня любов, поки не захочете від неї позбутися. (Фредерік Бегбедер)
***
Якщо шукаєш любові істинної та великої, то спочатку треба втомитися від дрібних почуттів і випадкових романів. (Пауло Коельо)
***
У сімейному житті головне – терпіння. Любов довго тривати не може.
***
Мабуть, вони мають рацію, поміщаючи любов у книги. Мабуть, тільки там їй і місце. (Вільям Фолкнер)
***
В істинно люблячому серці або ревнощі вбивають любов, або любов вбиває ревнощі. (Федір Достоєвський)
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