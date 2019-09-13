Цирк на дроті: двоє підлітків з конем викрали мотоцикл

Камера спостереження в місті Дартфорд, графство Кент, зняла "пограбування століття": пара підлітків запрягають коня в викрадений KTM Duke 125, після чого неспішно залишають місце злочину.

Викрадачі працювали при світлі дня. На перших кадрах можна помітити тільки голову коня.

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Ймовірно, в цей момент злочинці зайняті тим, щоб прив'язати до коня свою здобич. Потім у полі зору виявляється вся процесія: двоє підлітків виїжджають на дорогу "верхи" на мотоциклі, запряженому конем, долають перехрестя та зникають.

У поліцію звернувся власник викраденого транспортного засобу. За його словами, він купив KTM Duke 125 усього кілька місяців тому. У той день він припаркував свій мотоцикл біля будинку друга, якому збирався допомогти з фарбуванням спальні. Пропажу чоловік виявив тільки в обід. Пізніше, подивившись відео, він зазначив, що ніколи раніше не зустрічав цих двох викрадачів і не знає, чому їх вибір випав саме на його KTM Duke 125.

На початку вересня стало відомо, що в Сан-Франциско замкнений в автомобілі пес зміг перемкнути передачу та проїхатися на Mercedes-Benz S430 2001 року до найближчої бетонної огорожі.

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