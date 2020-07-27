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Ціни на золото встановили історичний рекорд

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Золото рекордно зросло в ціні - фото 1
Золото рекордно зросло в ціні / cnbc

Ціни на золото в понеділок, 27 липня, оновили рекордний максимум, перевищивши позначку у 1930 доларів за унцію (приблизно 31,1 г). Причина зростання попиту – побоювання з приводу напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном і ситуації з пандемією коронавірусу.

Спотові (за умови негайної поставки) контракти на золото на торгах в Азії подорожчали до 1931,11 долара за унцію. А в певний момент ціна досягла й 1943,92 долара за унцію. Це вище за попередній рекорд, який був встановлений у вересні 2011 року.

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Зростанню попиту на золото сприяють тривоги інвесторів з приводу наслідків загострення протиріч між США і Китаєм. МЗС КНР в понеділок повідомило, що генеральне консульство Сполучених Штатів в адміністративному центрі китайської провінції Сичуань місті Ченду офіційно припинило роботу.

Ціни на золото встановили історичний рекорд - фото 417710

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Джерело: cnbc
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