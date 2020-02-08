Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Ціни на Samsung Galaxy S20 розкрили авторитетні інсайдери

  • 21
Дізнайтесь, скільки коштуватиме Samsung Galaxy S20 - фото 1
Дізнайтесь, скільки коштуватиме Samsung Galaxy S20

За кілька днів до офіційної презентації флагманських смартфонів Samsung авторитетний інсайдер Роланд Квандт, який опублікував реальні знімки Galaxy Buds +, поділився ціною усіх моделей у лінійці Galaxy S20. Опубліковані ціни актуальні для європейського ринку.

Вартість базової версії Samsung Galaxy S20, як повідомляється, становить € 899, але остаточна ціна безпосередньо залежить від країни і системи оподаткування, тому може досягати € 909.

І ще: Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році

Ця модель передбачає 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Якщо є бажання/потреба отримати смартфон, розрахований на роботу в мережах п'ятого покоління, доведеться доплатити ще 100 євро. Варто відзначити, що 5G-модель Galaxy S20 поставляється вже з 12 ГБ оперативки.

За даними інсайдера, Galaxy S20 + у версії з 8/128 ГБ пам'яті обійдеться у € 999 (або € 1009 у залежності від податків). За 5G-комплектацію з 12 ГБ оперативної пам'яті буде встановлено цінник у € 1099 (€ 1109).

Ціни на нові Samsung Galaxy S20 стартуватимуть від 899 євро - фото 384871
Ціни на нові Samsung Galaxy S20 стартуватимуть від 899 євро

Флагманська модель Galaxy S20 Ultra 5G оцінена у € 1349 (€ 1359) за базову комплектацію з 12/128 ГБ пам'яті. Буде також доступний варіант з 16 ГБ оперативки та накопичувачем на 512 ГБ, за який доведеться заплатити € 1549.

Офіційні ціни на нову лінійку флагманських смартфонів Samsung оголосять під час презентації, запланованої на 11 лютого.

Читайте також: Google обіцяє "щось захоплююче" на презентації Samsung Galaxy S20

Джерело: Winfuture
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
  • 06 лютого, 16:14
  • 331
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 757
Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
  • 28 cічня, 16:11
  • 282
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони