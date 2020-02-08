Ціни на Samsung Galaxy S20 розкрили авторитетні інсайдери

За кілька днів до офіційної презентації флагманських смартфонів Samsung авторитетний інсайдер Роланд Квандт, який опублікував реальні знімки Galaxy Buds +, поділився ціною усіх моделей у лінійці Galaxy S20. Опубліковані ціни актуальні для європейського ринку.

Вартість базової версії Samsung Galaxy S20, як повідомляється, становить € 899, але остаточна ціна безпосередньо залежить від країни і системи оподаткування, тому може досягати € 909.

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Ця модель передбачає 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Якщо є бажання/потреба отримати смартфон, розрахований на роботу в мережах п'ятого покоління, доведеться доплатити ще 100 євро. Варто відзначити, що 5G-модель Galaxy S20 поставляється вже з 12 ГБ оперативки.

За даними інсайдера, Galaxy S20 + у версії з 8/128 ГБ пам'яті обійдеться у € 999 (або € 1009 у залежності від податків). За 5G-комплектацію з 12 ГБ оперативної пам'яті буде встановлено цінник у € 1099 (€ 1109).

Ціни на нові Samsung Galaxy S20 стартуватимуть від 899 євро

Флагманська модель Galaxy S20 Ultra 5G оцінена у € 1349 (€ 1359) за базову комплектацію з 12/128 ГБ пам'яті. Буде також доступний варіант з 16 ГБ оперативки та накопичувачем на 512 ГБ, за який доведеться заплатити € 1549.

Офіційні ціни на нову лінійку флагманських смартфонів Samsung оголосять під час презентації, запланованої на 11 лютого.

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