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Cини легенд The Beatles порадували мережу яскравим фото

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Шон Оно Леннон - фото 1
Шон Оно Леннон / Instagram

Сини учасників групи The Beatles Шон Леннон і Джеймс Маккартні вразили шанувальників четвірки Ліверпуля спільним фото.

На знімку Леннон і Маккартні-молодший зображені з гітарою, що стало причиною розмов про спільний проект синів легендарних музикантів. Самі ж герої фотографії ніяк не прокоментували свою тусовку.

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Яскраве селфі на особистій сторінці в Instagram опублікував син Джона Леннона і Йоко Оно.

"Господи, та вони ж вилиті батьки", "Так! Леннон і Маккартні знову разом", "Бачив би їх Джон ...", "Ну признавайтесь вже, що це буде", – поділилися захопленням підписники Леннона-молодшого.

Фото в соцмережі зібрало уже майже 47 тисяч лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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