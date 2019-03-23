Ціна найдорожчого у світі голуба вас шокує

Голуба на прізвисько Армандо продали на аукціоні в Бельгії за 1,25 мільйона євро! У чому унікальність пташки і чому вона стільки коштує?

Чоловік, який виростив голуба, 63-річний Жоель Вершу з Інгельмюнстера сказав, що ніколи не сумнівався, що Армандо був народжений, щоб стати чемпіоном.

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Однак колишній власник ніколи навіть не мріяв про ту величезну суму, яку заплатили за голуба. За його словами, за два тижні аукціону він заробив більше, ніж за 40 років, протягом яких він займається голубами. У його голубнику є 500 птахів, з якими він проводить по 12 годин на день.

Вартість голуба пояснюється його спортивними якостями: Армандо – переможець перегонів серед голубів, в 2018 році він був визнаний найкращим в Європі. П'ятирічну птицю придбали два жителя Китаю. Останнім часом голубині перегони вельми популярні в цій країні.

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