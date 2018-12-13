Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Динамо

Ціна на новорічний стіл 2019: у скільки обійдеться святкове меню

  • 53
Новорічний стіл - фото 1
Новорічний стіл

Вартість столу на Новий рік 2019 для української сім’ї з чотирьох осіб зросте порівняно з минулим роком майже на 20%. Дізнайтеся, у скільки ж обійдеться святковий стіл!

Новорічний стіл 2019, за словами заступника директора Інституту аграрної економіки, члена-кореспондента НААН Миколи Пугачова, коштуватиме українцям приблизно 1535 гривень.

Це цікаво: Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня

Для визначення цієї суми дослідники взяли новорічне меню з традиційних страв середньостатистичної української сім'ї: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

У скільки обійдеться стіл Новий рік 2019

Отож, 3 кг салату "Олів'є" за традиційним рецептом обійдеться у 129,76 гривень. Це на 25% більше, ніж при святкуванні Нового 2018 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є:

  • ковбаса – 53,08 грн за 0,5 кг,
  • 0,5 кг зеленого горошку – 27 грн,
  • 6 яєць – 15,10 грн
  • 180 г майонезу – 9,50 грн,
  • цибуля, морква, картопля та солоні огірки обійдуться у 25,08 грн.
Ціна Олів'є - фото 294886
Ціна Олів'є

Салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) обійдеться трохи дешевше – у 118,32 гривень. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез коштує 9,50 грн, морква – 2,38 грн (1 шт.), буряк – 2,35 грн (1 шт.), цибуля – 2,15 грн (1 шт.), картопля – 1,94 грн (2 шт.).

Вартість салату Оселедець під шубою - фото 294889
Вартість салату Оселедець під шубою

Натомість ціна на м'ясні продукти цього року значно зросте. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме, в середньому, 80 грн, стільки ж підчеревини копченої – 75 грн, а биток зі свинини – 78,50 грн. За кілограм курячого філе доведеться заплатити, в середньому, 111 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 344,50 гривень.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 54 грн і пачка вершкового масла (200 г) – 32,25 грн.

М'ясна нарізка на НР - фото 294891
М'ясна нарізка на НР

Ціна овочів на новорічному столі складе приблизно 159,48 гривень. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 13,84 грн, гриби (1 кг) – 47,90 грн, перець (0,5 кг) – 51 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 16,77 грн, помідори (1 кг) – 29,97 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 78 гривень. За 2 кг мандаринів заплатимо 50 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 22 грн, лимон (200 г) – 6 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 19,89 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Варіанти подачі фруктів - фото 294894
Варіанти подачі фруктів

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 гривень. У півтора рази більше – 155 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку. Безалкогольні напої обійдуться у 76,10 гривень: за 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 26,50 грн.

Новорічні напої - фото 294895
Новорічні напої

Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 гривень.

Бюджетний варіант новорічного столу у Києві складе 1647,60 гривень, що на 13,6% більше вартості новорічного столу 2018 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2157,60 гривень.

Читайте також: У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
  • 10 грудня, 17:21
  • 860
Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини
  • Вчора, 22:53
  • 28377
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 891351
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Новий рік 2019