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Ціна на новорічний стіл 2019: у скільки обійдеться святкове меню
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Вартість столу на Новий рік 2019 для української сім’ї з чотирьох осіб зросте порівняно з минулим роком майже на 20%. Дізнайтеся, у скільки ж обійдеться святковий стіл!
Новорічний стіл 2019, за словами заступника директора Інституту аграрної економіки, члена-кореспондента НААН Миколи Пугачова, коштуватиме українцям приблизно 1535 гривень.
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Для визначення цієї суми дослідники взяли новорічне меню з традиційних страв середньостатистичної української сім'ї: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
У скільки обійдеться стіл Новий рік 2019
Отож, 3 кг салату "Олів'є" за традиційним рецептом обійдеться у 129,76 гривень. Це на 25% більше, ніж при святкуванні Нового 2018 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є:
- ковбаса – 53,08 грн за 0,5 кг,
- 0,5 кг зеленого горошку – 27 грн,
- 6 яєць – 15,10 грн
- 180 г майонезу – 9,50 грн,
- цибуля, морква, картопля та солоні огірки обійдуться у 25,08 грн.
Салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) обійдеться трохи дешевше – у 118,32 гривень. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез коштує 9,50 грн, морква – 2,38 грн (1 шт.), буряк – 2,35 грн (1 шт.), цибуля – 2,15 грн (1 шт.), картопля – 1,94 грн (2 шт.).
Натомість ціна на м'ясні продукти цього року значно зросте. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме, в середньому, 80 грн, стільки ж підчеревини копченої – 75 грн, а биток зі свинини – 78,50 грн. За кілограм курячого філе доведеться заплатити, в середньому, 111 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 344,50 гривень.
Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 54 грн і пачка вершкового масла (200 г) – 32,25 грн.
Ціна овочів на новорічному столі складе приблизно 159,48 гривень. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 13,84 грн, гриби (1 кг) – 47,90 грн, перець (0,5 кг) – 51 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 16,77 грн, помідори (1 кг) – 29,97 грн.
Фрукти на святковому столі обійдуться у 78 гривень. За 2 кг мандаринів заплатимо 50 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 22 грн, лимон (200 г) – 6 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 19,89 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.
Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 гривень. У півтора рази більше – 155 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку. Безалкогольні напої обійдуться у 76,10 гривень: за 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 26,50 грн.
Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 гривень.
Бюджетний варіант новорічного столу у Києві складе 1647,60 гривень, що на 13,6% більше вартості новорічного столу 2018 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2157,60 гривень.
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