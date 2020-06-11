Цей бюджетний фрукт допомогає уповільнити старіння

Яблука не лише смачні, а й дуже корисні для нашого здоров'я. Експерименти дослідників підтверджують, що ці фрукти здатні стримувати старіння. Відбувається це завдяки зменшенню окислювального стресу, якому піддаються клітини організму.

Яблука насичені фенольними сполуками флавоноїдами, які нормалізують процеси регуляції клітинної активності і захищають клітини організму від вільних радикалів, що викликають окислювальний стрес. Згідно з даними дослідження, опублікованого журналом BMC Complementary and Alternative Medicine, яблука сорту Annurca (Аннурка), популярного на півдні Італії, здатні уповільнювати старіння, завдяки особливо високій концентрації фенольних сполук. Їх потужна антивікова й антиоксидантна дії були перевірені у трьох експериментах.

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Зокрема, вчені виявили, що яблучні поліфеноли значно подовжували середню тривалість життя плодових мух, а також зберегли здатність пересуватися у найстаріших комах

"Поліфеноли яблук фактично змінили рівні безлічі біохімічних речовин, які є маркерами вікового погіршення і наближення до смерті", – наводиться в виданні висновок фахівців.

На їхню думку, люди, які кидають курити, вживати алкоголь і починають дотримуватися раціону з високим рівнем флавоноїдів, подібних яблучним, можуть розраховувати на триваліше активне життя без негативних змін, асоційованих зі старінням.

Яблука не лише смачні, а й дуже корисні

"Флавоноїди містяться у багатьох рослинних продуктах, включаючи яблука, допомагають організму функціонувати ефективніше. Ці сполуки захищають його від згубного впливу різних токсинів і чинників стресу. Вони є потужними антиоксидантами – поглиначами вільних радикалів, що ушкоджують цілісність клітин, що сприяє запаленню, ранньому старінню, схильності до хвороб серця, онкології", – стверджують науковці фахівці.

Інші переваги яблук для здоров'я:

Забезпечують організм великою кількістю вітамінів і мінералів: середній плід може дати до 14 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну C, 6 відсотків калію, 5 відсотків дуже важливого вітаміну K.

Сприяють схудненню: цей ефект забезпечується високим вмістом клітковини і води.

Зменшують концентрацію холестерину: розчинна клітковина яблук ефективно очищає від нього кровоносні судини.

Знижують кров'яний тиск. Цьому сприяє поліфенол епікатехін, що міститься в яблуках.

Покращують стан кишківника. Крім розчинної клітковини, вони містять пектин, який діє як пребіотик, що живить корисні кишкові бактерії. Така особливість яблук також допомагає продовжувати молодість організму, відкладаючи наступ очевидного старіння.

Тож можете з чистою совістю з'їдати щодня бодай по одному яблуку. Це не лише смачно, а й дуже корисно.

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