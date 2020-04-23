На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Цим знакам Зодіаку вдасться налагодити життя до кінця квітня
-
- 8
Квітень став доволі складним місяцем для багатьох людей, але декому все ж вдасться упіймати удачу та покращити ситуацію вже до кінця цього весняного місяця. Астрологи розповіли про найбільших щасливчиків квітня серед знаків Зодіаку.
Овен. Людям цього вогняного знаку потрібно буде добряче попітніти над своїми планами, але результат точно перевершить усі сподівання. Тож не засмучуйтесь, якщо в голову приходять сумні думки, адже все круте попереду!
І ще: Три знаки Зодіаку, з якими несолодко у шлюбі
Близнюки. Ці люди добре знають, що все має власну ціну, тож їхня уважність та обережність нарешті принесе нечувану користь. Незабаром ви зможете спокійно видихнути та насолоджуватись дечим хорошим. Головне зараз – не боятись змін.
Козеріг. А от цим людям нарешті пора попрощатись з рутиною. Доведеться напружитись та випробувати дещо нове, але це точно буде не зайвим. Астрологи радять не забувати про перерви, аби переглянути свої плани, цілі та результати. Спершу наведіть лад у власній голові.
Читайте також: Кому зі знаків Зодіаку найбільше поталанить у травні
-
10:50Цим знакам Зодіаку вдасться налагодити життя до кінця квітня
-
10:23Які продукти не варто поєднувати і чому: відповідь дієтологів
-
09:54Найкрасивіша гравець у покер вразила знімками у білизні (18+)
-
09:30Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих
-
08:52Не помиляйтесь: у ВООЗ заявили про повторні спалахи коронавірусу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:27Ці продукти покращують роботу мозку
-
07:57Через карантин команда NASA керує марсоходом з дому: фотофакт
-
07:33Науковці розповіли, чому спортсменам корисно їсти картоплю
-
07:13Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах
- 22 квітня
-
21:56Створено акумулятор, завдяки якому електрокари зможуть їхати до 2000 км на одному заряді
-
21:24Мер цього іспанського міста заборонила містянам сумувати
-
21:0023 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Кмітливий кіт заманив жінку у відділ з кормом: тепер у нього є і їжа, і дім
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Електронний паспорт став доступним у додатку Дія: як його отримати
-
20:00Акушерка 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
19:55Сексуальна Демі Роуз зачарувала фігурою у крихітному бікіні (18+)
-
19:43Користувачі звинуватили HUAWEI у брехні: фото зроблені не на P40 Pro, а на дзеркалку
-
19:27Реакція тата "Людини-павука" на Емму Вотсон підкорила інтернет (фото)
-
19:13Шестеро щасливчиків зможуть провести день з акторами ДРУЗІВ
-
18:52Місія провалена: пухкий кіт став зіркою Reddit (відео)
-
18:42Електричний MINI Cooper змінив назву дисків через коронавірус
-
18:31Лікарі розповіли, чому навесні особливо корисно їсти зелену цибулю
-
18:26Як звучить магнітне поле Землі: дивне відео
-
09:30Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:13Погода в Україні 23 квітня: точний прогноз по містах
- 22 квітня
-
20:22Електронний паспорт став доступним у додатку Дія: як його отримати
-
18:0040 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання