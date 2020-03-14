Цим знакам Зодіаку скоро пощастить

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зорі обіцяють щастя в другій половині березня.

Терези. Після важкого періоду проблем і турбот, Терези зможуть розслабитися і трохи відпочити, адже зорі обіцяють зміни в усіх напрямках в позитивну сторону. Представники цього знака знайдуть ґрунт під ногами і зможуть почати рухатися в правильному напрямку.

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Стрілець. Друга половина березня виведе Стрільців з глухого кута і допоможе вирішити всі проблеми. Питання про те, куди рухатися і як розвиватися вирішаться самі по собі, а також вірогідний розвиток в плані творчості. З'явиться впевненість в собі, яка призведе до зустрічі з цікавою людиною для стабільних стосунків.

Водолій. Для представників цього знака Зодіаку друга половина березня стане часом небувалою енергії, яка допоможе впоратися з найскладнішими завданнями. У житті Водоліїв з'являться люди, які будуть надавати підтримку. Варто бути обачнішими з оточуючими, щоб не пропустити шахраїв і маніпуляторів. У рішеннях варто прислухатися до інтуїції.

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