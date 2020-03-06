Жінки цих знаків Зодіаку розстаються без сліз і проблем

що люди роблять, коли все набридло? Звичайно ж, розлучаються. Дівчата з цієї зодіакальною четвірки зроблять рішучий крок з вражаючою легкістю.

Жінка-Рак

Вішалки порожні, на столі коротенька записка: не шукай мене. Жінка-Рак в своєму репертуарі, а до чого зайві пояснення? Тільки не думайте, що водна красуня зараз ридає на плечі подруги і мріє до вас повернутися. Вона вже про вас і не думає, ну добре, думає, але зовсім трохи. Тільки ви про це ніколи не дізнаєтеся.

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Жінка-Лев

"Прощавай, наша зустріч була помилкою". А невже ви думали, що Левиця спробує склеїти розбиту вазу? Простіше купити нову, і Левиця з легкістю рве стосунки і розлучається так, ніби ви – незнайомець.

Жінка-Водолій

Відносини без зобов'язань – ви самі так хотіли, а тепер дивуєтеся, що жінка-Водолій зникла з вашого життя без сліз і скандалів. Ну, а до чого ці жалісливі сцени, якщо можна залишитися друзями? Хоча ні, краще вже змінити номер телефону та адресу заодно – повітряна жінка не залишиться надовго в самоті, тому постарайтеся її забути і відпустити.

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