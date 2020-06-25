Цілющі властивості м'яти для організму людини

У звичайної м'яти багато медичних застосувань, завдяки природному достатку біоактивних хімічних речовин.

Дослідники повідомляють, що тривале додавання екстракту м'яти може поліпшити когнітивні здібності у молодих, фізично активних людей. М'ята не тільки допомогла поліпшити їх здатність зосередитися, але і підвищила їх здатність зберігати і обробляти інформацію.

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Попередні дослідження показали, що додавання екстрактів м'яти робить позитивний вплив на когнітивні функції літніх людей (віком 50-70 років) з проблемами пам'яті. Автори оцінювали когнітивні здібності учасників за допомогою набору когнітивних тестів, а сон, настрій, якість життя за допомогою анкет. Оцінку проводили в дні 0, 7, 30 і 90 добавок.

Учасники, які приймали екстракт м'яти, показали поліпшення в стійкості уваги на 30-й і 90-й день. Стійка увага стосується здатності зосередитися на діяльності протягом тривалого періоду часу. Когнітивна навичка дозволяє людям успішно і ефективно виконувати завдання, виконання яких може зайняти багато часу.

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