Цікавий спосіб, який допоможе видалити сліди скотчу

Кожен з нас хоч раз в житті намагався віддерти скотч від будь-якої поверхні. Як зробити це швидко і безболісно – розповідаємо нижче!

Ви можете змочити ватний диск рідиною для зняття лаку і пройтися по поверхні зі скотчем. Спочатку нічого не станеться, але після трьох-чотирьох повторень, клей потроху стане розм'якати. Але це буде довго.

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Краще взяти звичайний будівельний "Розчинник 646", що залишився з часів ремонту. Повторіть з ним ту ж махінацію, що і з рідиною для зняття лаку, і диво! Слідів від клею на склі (або іншій поверхні крім пластику) просто не стане. Ви з легкістю відмиєте вікна і витратите на це не більше 10 хвилин.

Відразу хочемо попередити, що смердить він моторошно, однак результат того вартий. Тепер ваші мікрохвильовка і ноутбук нарешті позбудуться ненависних наклейок, а ви, відкривши вікно, швидко позбудетесь запаху розчинника. Тому візьміть собі на замітку – це найкращий спосіб прибрати сліди клею з будь-якої поверхні, окрім пластику.

Розчинник 646

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