Корисні лайфхаки з прибирання: маленькі хитрощі

Всі ми любимо, щоб у квартирі було чисто. Але одне тільки слово "прибирання" вже наганяє суму. Однак, ми знаємо, як полегшити вашу долю у цій нелегкій справі!

Прибираємо заломи від меблів на килимі

Вирішили зробити перестановку, але диван залишив після себе слід на килимі? Нічого страшного! Візьміть кубики льоду і розкладіть на втиснутий слід. Лід буде танути, вода почне вбиратися в килим і ворс сам розпрямиться вже до ранку.

Чистимо посудомийну машину

Знадобиться вам в цій справі звичайний столовий оцет. Додайте трохи оцту в машинку і запустіть повний цикл миття без посуду. У підсумку ви отримаєте білосніжну чистоту без противних запахів.

Шукаємо загублену сережку або інші дрібні речі

Вам знадобиться капронова панчоха і порохотяг. Одягніть панчоху на трубку порохотяга, зафіксуйте і вирушайте на пошуки втрачених скарбів.

Прибираємо жирні плями

Спирт або мильний розчин вам на допомогу. Просто намочіть губку і вирушайте на боротьбу з жирними плямами. Особливо актуально при прибиранні на кухні.

Позбуваємося цвілі на плитці

Одвічна проблема, яка трапляється у ванній кімнаті. Але вона легко вирішується, якщо у вас під рукою є хлорка. Вам знадобиться столова ложка хлорки на пів склянки води, або якщо масштаби трагедії великі, то стакан хлорки на 3 літри води. Натріть отриманою сумішшю почорнілі шви між плитками, зачекайте 15 хвилин, а після змийте водою.

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