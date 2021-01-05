Цікавий факт: музика зменшує біль після операцій

Пацієнти, яким після операції включали заспокійливі записи, відчували менше болю і приблизно на третину скорочували прийом відповідних ліків.

Вони провели дослідження, в якому взяли участь 385 пацієнтів у віці від 18 до 70 років. Всі ці люди пережили операцію тривалістю від однієї до трьох годин.

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Добровольців поділили на дві частини. Першим включали запис, побудований за принципом гіпнотерапії, де розповідалося про компетентність лікарів і давалися інструкції щодо подолання болю. Хоча пацієнти і були без свідомості, запис діяв як анальгетик і полегшував стан людей на 25%.

Інша група цей запис не слухала, і без неї в аналогічному стані люди страждали сильнішими і вживали більше ліків. При цьому вчені звертають увагу, що результати їх дослідження обмежені, бо не враховують можливий вплив музики окремо від слів.

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