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Через 36 років: пісня Last Christmas уперше очолила британський чарт
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Пісня "Last Christmas" поп-дуету Джорджа Майкла й Ендрю Ріджлі Wham! уперше очолила британський чарт. І це через 36 років після першого релізу. Про це свідчать дані британської організації The Official Charts Company, що займається складанням офіційних музичних хіт-парадів у країні.
У 1984 році, коли відбувся реліз композиції, вона посіла другий рядок, не зумівши обійти сингл "Do They Know It's Christmas?", представлений благодійною групою зірок Band Aid. Після цього пісня "Last Christmas" поверталася у ТОП-10 ще шість разів.
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Ендрю Ріджлі зізнався, що він "дуже радий, трохи здивований і глибоко задоволений тим, що культова різдвяна пісня "Last Christams" нарешті очолила чарт. Це данина поваги Джорджу, геніальному автору пісень. Він би цим безмірно пишався", – написав Ріджлі у своєму твіттері.
Нагадаємо, що у 2017 році шанувальники вже робили спробу вивести пісню у лідери хіт-параду, щоб відзначити першу річницю смерті Джорджа Майкла, який помер від серцевої недостатності 25 грудня 2016 року.
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