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Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025

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Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025 - фото 1

Під час Comic-Con у Сан-Дієго, Кевін Файгі, керівник Marvel Studios, розповів про майбутні плани компанії й показав графік запланованих фільмів. Читайте далі та дізнайтеся, коли на екранах з'являться фільми про ваших улюблених персонажів!

На панелі Marvel Studios у Сан-Дієго Comic-Con глядачі дізналися, що проєкти "Вона Халк" і "Чорна пантера: Ваканда назавжди" завершать четверту фазу Кінематографічного Всесвіту Marvel. Також стало відомо, які фільми увійдуть до майбутньої 5 Фази й розпочнуть 6 Фазу.

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Графік виходи фільмів п'ятої фази MCU:

  • "Ant-Man and the Wasp Quantumania" (Людина-мураха та квантоманія оси) – 17 лютого 2023
  • "Secret Invasion" (Таємне вторгнення) – весна 2023
  • "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (Вартові галактики, том 3) – 6 травня 2023
  • "Echo" (Ехо) – літо 2023
  • "Loki: Season 2" (Локі: Сезон 2) – літо 2023
  • "The Marvels" (Марвели) – 28 липня 2023
  • "Blade" (Блейд) – 3 листопада 2023
  • "Ironheart" (Залізне серце) – осінь 2023
  • "Agatha: Coven of Chaos" (Агата: шабаш хаосу) – зима 2023/24
  • "Daredevil: Born Again" (Дердевіл: народжений заново) – весна 2024
  • "Captain America: New World Order" (Капітан Америка: Новий світовий порядок) – 3 травня 2024
  • "Thunderbolts" (Громовики) – 26 липня 2024
Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025 - фото 510187

Графік виходи фільмів шостої фази MCU:

  • "Fantastic Four" (Фантастична четвірка) – 8 листопада 2024
  • "Avengers: The Kang Dynasty" (Месники: Династія Кан) – 2 травня 2025
  • "Avengers: Secret Wars" (Месники: Таємні війни) – 7 листопада 2025
Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025 - фото 510186

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