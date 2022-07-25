Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025

Під час Comic-Con у Сан-Дієго, Кевін Файгі, керівник Marvel Studios, розповів про майбутні плани компанії й показав графік запланованих фільмів. Читайте далі та дізнайтеся, коли на екранах з'являться фільми про ваших улюблених персонажів!

На панелі Marvel Studios у Сан-Дієго Comic-Con глядачі дізналися, що проєкти "Вона Халк" і "Чорна пантера: Ваканда назавжди" завершать четверту фазу Кінематографічного Всесвіту Marvel. Також стало відомо, які фільми увійдуть до майбутньої 5 Фази й розпочнуть 6 Фазу.

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Графік виходи фільмів п'ятої фази MCU:

"Ant-Man and the Wasp Quantumania" (Людина-мураха та квантоманія оси) – 17 лютого 2023

"Secret Invasion" (Таємне вторгнення) – весна 2023

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" (Вартові галактики, том 3) – 6 травня 2023

"Echo" (Ехо) – літо 2023

"Loki: Season 2" (Локі: Сезон 2) – літо 2023

"The Marvels" (Марвели) – 28 липня 2023

"Blade" (Блейд) – 3 листопада 2023

"Ironheart" (Залізне серце) – осінь 2023

"Agatha: Coven of Chaos" (Агата: шабаш хаосу) – зима 2023/24

"Daredevil: Born Again" (Дердевіл: народжений заново) – весна 2024

"Captain America: New World Order" (Капітан Америка: Новий світовий порядок) – 3 травня 2024

"Thunderbolts" (Громовики) – 26 липня 2024

Графік виходи фільмів шостої фази MCU:

"Fantastic Four" (Фантастична четвірка) – 8 листопада 2024

"Avengers: The Kang Dynasty" (Месники: Династія Кан) – 2 травня 2025

"Avengers: Secret Wars" (Месники: Таємні війни) – 7 листопада 2025

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