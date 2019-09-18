Цікаві мінімалістичні знімки від американського фотографа

Роботи цього фотографа виглядають неначе картина, але це все-таки знімок. Дивіться захопливі фото від Колліна Полларда.

Фотограф зі США Коллін Поллард створює незвичайні фотографії в стилі мінімалізм, на яких головну роль грають об'єми і лінії, а не сюжет.

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Мінімалізм прекрасний своєю візуальною простотою. Відсутність відволікаючих елементів в кадрі особливо цінується в умовах безперервного інформаційного потоку, в якому плескається сучасна людина. Велику частину цих знімків Коллін зробив в Сан-Франциско.

Мінімалізм у фотографії створює такі образи, що увага глядача концентрується на одному об'єкті або групі об'єктів, розташованих поруч. В мінімалістичних знімках є одна основна тема, ідея. Головний об'єкт займає незначну частину кадру, залишаючи "повітря", тобто порожній простір навколо себе. І як результат, розглядаючи знімок ми концентруємо свою увагу саме на головному об'єкті.

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