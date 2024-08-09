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Цікаве опитування: Жадана впізнало більше іноземців, ніж Залужного
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Нещодавно стало відомо, що Сергія Жадана іноземці найкраще знають без підказок серед відомих українських письменників і поетів.
Про це йдеться у дослідженні "Made in Ukraine. Які українські бренди знає світ?" від Brand Ukraine.
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Дослідження виявило, що українські публічні особи більш відомі за кордоном, ніж бренди товарів чи послуг. Половина опитаних іноземців змогли без підказки назвати принаймні одну відому особистість з України (або родом з України). Найвищий рівень знання у Польщі (59%) та Туреччині (57%), а найнижчий – у США (33%).
Український письменник і поет Сергій Жадан обійшов колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за рівнем спонтанного знання за кордоном. 0,5% респондентів на запитання "Кого з відомих та/чи впливових українців ви знаєте?" назвали саме Жадана, а Залужного – 0,4%.
Рівень пасивного знання публічних осіб з України є високим. Лише 19% опитаних з усіх країн не ідентифікували жодної особи з наданого їм переліку. Найвищий рівень знання продемонстрували турки й поляки (89%), а найменший – американці (63%).
Українських письменників із запропонованого переліку найкраще знають у Туреччині: Ліна Костенко – 9%, Юрій Андрухович – 7%, Оксана Забужко – 6%, Сергій Жадан – 5%.
Серед особистостей наступними після президента України Володимира Зеленського за здатністю посприяти позитивному враженню про Україну стали письменники Ліна Костенко, Сергій Жадан й Оксана Забужко, а також Юрій Андрухович.
На позитивне ставлення до України у Великій Британії, Польщі, Туреччині й Франції впливає Ліна Костенко, в Іспанії, Франції й Туреччині – Сергій Жадан, в Німеччині й Туреччині – Юрій Андрухович.
"Made in Ukraine. Які українські бренди знає світ?" – онлайн-опитування дорослого міського населення в 7 країнах (Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, США, Туреччина, Франція). Його провели у травні 2024 року дослідницькими агенціями Umbrella та FPA на замовлення Brand Ukraine. Загальна вибірка склала 2806 респондентів (400 осіб на кожну країну). На етапі аналізу отриманих даних вибірку зважили за параметрами віку, статі й місця проживання респондента.
Brand Ukraine – це команда експертів, що з лютого 2022 року працює над розвитком національного бренду України на міжнародній арені. Організація створює комунікаційні проєкти, розвиває цифрову екосистему України Ukraine.ua та досліджує сприйняття країни за кордоном.
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