Цікава знахідка водолаза потрапила до музею (фотофакт)

Австралійський дайвер Джим Андерсон у 1970-х роках побував на місці катастрофи британського судна Light of the Age. Тоді на дні океану чоловік знайшов запечатану пляшку пива з клеймом шотландської пивоварні Wellpark Brewery.

Джим спробував зв'язатися з виробниками і повернути їм рідкісну знахідку, але безрезультатно. І тільки зараз, через 50 років компанія Wellpark все ж відповіла. Пивоварня знайшла цінну реліквію – пляшку стауту Tennent's 150-річної витримки.

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У 1867 році корабель Light of the Age плив з Ліверпуля в Мельбурн. Судно перевозило великий вантаж продовольчих товарів. При підході до точки призначення корабель втратив дві щогли і сів на мілину. У 70-х роках дайвер Джим Андерсон побував на місці аварії корабля і дістав із дна кілька цінних знахідок. Однією з таких стала запечатана пляшка стауту Tennent's, яка на той момент вже зберігалася недоторканою понад 100 років.

Тепер пляшка, яка здійснила подорож з Великобританії до Австралії, пролежала на дні океану 100 років, а потім ще 50 в підвалі дайвера, стане одним з найцінніших експонатів музею. І хоча за стільки років під водою смак стауту в пляшці навряд чи покращився, експерти пивоварні збираються відновити це 150-річне пиво, використовуючи старі рецепти.

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