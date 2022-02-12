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Господарі зробили для кота унікальний акваріум, щоб він міг милуватися рибками

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В акваріумі є спеціальний куб, в який кіт може просунути голову - фото 1
В акваріумі є спеціальний куб, в який кіт може просунути голову

Коти просто дивовижні створіння. І саме це надихає їхніх господарів усіляко прокачувати ентертеймент своїх пухнастих улюбленців.

Ось, наприклад, у кота Джаспера з Цинциннаті з'явився свій акваріум. У ньому він може розглядати риб з ефектом повного занурення. А ще у нього є власний інстаграм. І саме там з'являються круті фото та відео кота-амфібії.

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Для пухнастика на дні акваріума зробили прозорий куб. Просунувши в нього голову, кіт практично опиняється під водою і може насолодитися єднанням з природою. Взагалі, є відчуття, що у створенні акваріума брав участь репер Екзібіт (так, ми ще пам'ятаємо "Тачку на прокачку!"). Крім незвичайного куба, тут є поличка-лежанка, на якій котик може засинати, милуючись рибками замість зірок.

Незвичайний акваріум прокоментував Джексон Гелаксі, фахівець із психології кішок. За його словами, це блискуча ідея, що нагадує котячий телевізор. Якщо ж ви переживаєте за спокій рибок, то, як запевняють господарі, з ними все гаразд: "Ця взаємодія триває вже багато років. Їм це або подобається – або їм байдуже".

Знаєте, ми й самі не відмовилися від такого акваріуму. Думаємо, наш пухнастик точно оцінив би такий інтерактивний кінотеатр.

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