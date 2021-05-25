Цибуля без сліз: дивні лайфхаки, які реально працюють

Цибуля і смачна, і корисна. Тільки чистити цибулю – заняття малоприємне. Наші поради допоможуть вам дізнатися, як чистити цибулю швидко, правильно і без сліз.

Чому цибуля викликає сльози? Вся річ у тому, що вона містить лакриматор – речовину, що подразнює слизову оболонку, про це пише kakhacker.

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Витяжка і вентилятор допоможе прибрати запах цибулі, що і викликає сльозотечу при попаданні в очі. Поставте поруч з обробною дошкою вентилятор або ріжте цибулю поруч з ввімкненою витяжкою, тоді сльозогінні пари будуть випаровуватися швидше, ніж досягнуть ваших очей.

Перед тим як нарізати цибулю, змочіть ніж холодною водою. Якщо у вас чутливі очі, ви більше не будете плакати.

Попередньо покладіть цибулину в морозильну камеру хоча б на годину. Також вам допоможе, якщо ви до цього протягом 15 хвилин таким самим способом будете охолоджувати ніж. Річ у тому, що при заморожуванні активність лакриматору багаторазово знижується.

Вибір ножа теж дуже важливий в процесі різання цибулі. Для того, щоб процес нарізування проходив швидше і при цьому виділялося якнайменше сльозогінних речовин, треба віддати перевагу гострому гладкому ножу без зубчиків.

Правильне дихання. Спосіб, часто рекомендований домогосподарками, але насправді не дуже дієвий, дихати ротом, а не через ніс.

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